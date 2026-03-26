Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, niềm tự hào của các thế hệ đội viên, thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ các em tích cực trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm học 2025-2026 được tổ chức đồng loạt tại các liên đội trường Tiểu học và Trung học cơ sở toàn tỉnh, tạo sân chơi sôi nổi, bổ ích cho thiếu nhi.

Các liên đội tổ chức Lễ chào cờ theo nghi thức đội gắn với sinh hoạt truyền thống

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” được triển khai với các hoạt động thiết thực: Lễ chào cờ theo Nghi thức Đội gắn với sinh hoạt truyền thống; các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, Đội; đồng diễn sân trường, vui chơi vận động, rèn luyện thể chất; sinh hoạt Đội theo chủ điểm; tư vấn, hướng nghiệp cho đội viên lớn; chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động trọng tâm của thiếu nhi cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, góp phần tạo môi trường lành mạnh để các em rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng ước mơ, từng bước phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc

Là đơn vị đăng cai tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, Hội đồng đội phường Vĩnh Phúc đã lựa chọn Trường Tiểu học Liên Minh để tổ chức. Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại phường Bến Cát (TP. Hồ Chí Minh) cùng 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng trong thiếu nhi.

Tại ngày hội, các em học sinh đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động; đồng thời tham gia các hoạt động tìm hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn tập thể kết nối với điểm cầu Trung ương với sự tham gia của toàn thể học sinh nhà trường. Trên nền nhạc trẻ trung, các em đã thể hiện những động tác đồng diễn khỏe khoắn, đồng đều, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin và sức trẻ của thiếu nhi.

Các liên đội triển khai hoạt động đồng diễn, các trò chơi tập thể tạo sân chơi vui, khỏe

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình, Hội đồng Đội tỉnh và Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị phường Vĩnh Phúc đã trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Tại Liên đội Trường THCS Tây Cốc, Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho các em đội viên, thiếu niên trong toàn trường. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ với các hoạt động như: Nhảy dân vũ đồng diễn, trò chơi tập thể; các sân chơi dành cho đội viên, đoàn viên.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Thị Luận - Giáo viên, Tổng phụ trách Liên đội cho biết: “Đây là hoạt động thường niên được liên đội duy trì vào dịp tháng Ba hàng năm. Thông qua chương trình, Liên đội mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời giáo dục truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào và ý chí phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Qua các hoạt động chúng tôi thấy được sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của các học sinh”.

Vừa tham gia một chuỗi các hoạt động trong ngày hội, em Lại Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 8D không giấu được sự hào hứng: Em rất vui khi được tham gia các hoạt động trong ngày hội. Để chuẩn bị cho chương trình, các lớp đã tổ chức tập luyện màn đồng diễn dân vũ, qua đó tạo không khí vui tươi trong toàn trường. Đây là dịp để chúng em được hòa mình vào không khí sôi nổi, được giao lưu, học hỏi và thể hiện bản thân.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức với các hoạt động trò chơi hấp dẫn

Thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn”, Đoàn thanh niên xã Thung Nai đã chỉ đạo các liên đội trong toàn xã tổ chức các hoạt động hướng ứng. Đồng chí Lê Ánh Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn” khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu để các em sớm trưởng thành, trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua ngày hội, các em thiếu nhi không chỉ được vui chơi, rèn luyện sức khỏe mà còn được bồi dưỡng kỹ năng, tinh thần tập thể và ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực. Ngày hội là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Liên đội Trường PTDT Bán trú TH&THCS Thung Nai, các đội viên được tham gia nhiều hoạt động như: đồng diễn thể dục, múa hát tập thể; trò chơi vận động, trò chơi dân gian hấp dẫn; sinh hoạt truyền thống, ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Liên đội trường đã tổ chức kết nạp đội cho 41 em học sinh ưu tú.

Những đội viên tiêu biểu được trưởng thành đội kết nạp đoàn

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em đội viên và nhi đồng được giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi. Ngày hội không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi mà còn góp phần khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng thế hệ măng non phấn đấu trở thành đội viên tốt, con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên tạo sân chơi, giáo dục truyền thống trong các liên đội

Thu Hà