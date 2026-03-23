Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Đăng Khoa

1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV. (3) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: (1) Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV. (3) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Theo nhandan.vn


