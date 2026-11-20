Ngoại giao văn hóa: Nhịp cầu kết nối và lan tỏa văn hóa vùng Đất Tổ

Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, kết tinh bản sắc dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan đến những di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc, mỗi giá trị đều góp phần làm nên chiều sâu và sức sống của vùng Đất Tổ. Trong quá trình hội nhập quốc tế, những giá trị ấy không chỉ cần được bảo tồn, phát huy mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế địa phương. Với ý nghĩa đó, ngoại giao văn hóa chính là nhịp cầu đưa bản sắc Đất Tổ đến với bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào (ngoài cùng bên trái) trải nghiệm Hát Xoan tại đình Hùng Lô, hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của vùng Đất Tổ.

Sau hợp nhất, không gian văn hóa của tỉnh được mở rộng, hội tụ sự đa dạng của văn hóa vùng Đất Tổ, văn hóa trung du, đồng bằng và bản sắc các dân tộc thiểu số. Đây là lợi thế quan trọng để xây dựng hình ảnh Phú Thọ mới giàu bản sắc, năng động, thân thiện và chủ động hội nhập.

Nhận thức rõ vai trò đó, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm cụ thể hóa Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 bằng những chương trình, kế hoạch thiết thực. Đáng chú ý, Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 đã tạo cơ sở quan trọng để triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa theo hướng bài bản, lâu dài và có trọng tâm. Điểm nổi bật của Đề án là cách tiếp cận hai chiều: Chủ động đưa văn hóa Phú Thọ đến với bạn bè quốc tế và tạo điều kiện để người dân trong tỉnh giao lưu, tiếp nhận có chọn lọc những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại.

Thực tiễn triển khai ngoại giao văn hóa tại Phú Thọ đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động giao lưu thiết thực. Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, chương trình giao lưu ngoại giao văn hóa đã tạo cơ hội kết nối Phú Thọ với các cơ quan đại diện ngoại giao và bạn bè quốc tế, đồng thời giới thiệu truyền thống thờ cúng Hùng Vương, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ. Qua đó, những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc được lan tỏa bằng sự trải nghiệm và giao lưu trực tiếp.

Cũng trong dịp này, triển lãm mỹ thuật giao lưu quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Dòng chảy văn hóa” được tổ chức tại Trường Đại học Hùng Vương, quy tụ 107 họa sĩ với 118 tác phẩm. Không gian triển lãm trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu nghệ thuật giữa hai nền văn hóa. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm di sản Đền Hùng dành cho các nghệ sĩ Hàn Quốc góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và văn hóa vùng Đất Tổ. Qua nghệ thuật và trải nghiệm di sản, sự khác biệt văn hóa được kết nối bằng sự đồng cảm, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Lễ khai mạc chương trình Ngày Văn hóa - Thương mại Rumani tại Việt Nam diễn ra tại Lynntimes Thanh Thủy, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Rumani.

Thực tiễn cho thấy, giá trị của ngoại giao văn hóa không chỉ ở việc quảng bá di sản mà còn ở khả năng kết nối, tạo dựng thiện cảm và củng cố nền tảng hợp tác lâu dài. Mỗi giá trị văn hóa được giới thiệu, mỗi hoạt động giao lưu được tổ chức đều góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Thọ giàu truyền thống, thân thiện và chủ động hội nhập.

Ngoại giao văn hóa cũng cần được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và xúc tiến hợp tác quốc tế. Những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa, con người và di sản sẽ góp phần xây dựng lòng tin, mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và các địa phương nước ngoài, Phú Thọ có điều kiện mở rộng giao lưu, phát huy lợi thế văn hóa và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác thực chất.

Để ngoại giao văn hóa lan tỏa sâu rộng và bền vững, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân, nghệ nhân, doanh nghiệp, thế hệ trẻ và cộng đồng người Phú Thọ ở nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa sản phẩm truyền thông, tăng cường quảng bá di sản bằng nhiều ngôn ngữ và trên các nền tảng quốc tế. Trong đó, quảng bá phải luôn gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị nguyên gốc của di sản, bảo đảm gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập.

Có thể khẳng định, ngoại giao văn hóa là nhịp cầu kết nối truyền thống với hội nhập, bản sắc địa phương với tinh hoa văn hóa nhân loại. Phát huy nền tảng văn hóa nghìn năm của vùng Đất Tổ, Phú Thọ đang từng bước biến di sản thành nguồn lực, bản sắc thành sức mạnh mềm, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh địa phương. Mỗi hoạt động giao lưu, mỗi giá trị văn hóa được lan tỏa sẽ góp thêm một nhịp cầu hữu nghị, đưa Phú Thọ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, khẳng định hình ảnh vùng đất cội nguồn giàu bản sắc, năng động và chủ động hội nhập.

Anh Thơ