Người đẹp Hà Nội Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa khép lại, thí sinh Hà Nội Nguyễn Yến Trang đã xuất sắc vượt qua 24 thí sinh còn lại để giành ngôi vị cao nhất. Hai ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi.

Ba ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi do Báo Tiền Phong phối hợp với Hoàng Thành Media tổ chức với chủ đề “Miền Hương Sắc”, với 4 tiêu chí Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến.

Phát biểu tại đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang.

“Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến. Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước” - nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng gửi lời nhắn nhủ tới các thí sinh: “Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai. Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước”.

Top 3 trong khoảnh khắc đăng quang.

Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến vòng chung khảo toàn quốc và chặng chuẩn bị chung kết, các thí sinh dự thi không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Tại Hải Phòng, các cô gái đã tìm hiểu các địa chỉ di sản, dâng hương tại Bến tàu không số K15, tham gia hoạt động tri ân người có công, thăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường biển.

Ở các giải phụ, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh được trao giải Đại sứ Nhân ái. Danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường được trao cho Tạ Thị Hoa. Danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật được trao cho thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh. Đại sứ Thời trang và Thể thao thuộc về Đinh Diệu Anh. Danh hiệu Người đẹp Biển Việt Nam được trao cho thí sinh Bùi Mai Linh.

Top 3 của cuộc thi (từ trái sang): Nguyễn Yến Trang, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra từ 20 giờ tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.

Trong thông điệp gửi tới đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: “Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai”. Theo ông, điều cuộc thi hướng đến không dừng ở việc tôn vinh một nhan sắc, mà còn khích lệ những người trẻ có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng làm điều có ích cho đất nước.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026 1. Đinh Hoàng Gia Linh 2. Nguyễn Yến Trang 3. Đặng Thị Ngọc Lan 4. Lê Phương Nghi 5. Trần Xuân Khánh Linh

Sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000m2, kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật, nhưng vẫn đặt 25 cô gái ở vị trí trung tâm.

Các nội dung trình diễn trọng tâm gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội; cuộc thi dự kiến lần lượt xác định Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần ứng xử. Đáng chú ý, Ban tổ chức đã tiếp nhận hàng nghìn câu hỏi từ công chúng để lựa chọn nội dung phù hợp cho phần thi, với nhiều vấn đề gần gũi đời sống đương đại như công nghệ, mạng xã hội, bản sắc văn hóa và trách nhiệm của người trẻ.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang ở phần thi áo dài.

Ở phần thi áo dài, Top 25 trình diễn bộ sưu tập “Mạch Liên Hoa” do Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư. Bộ sưu tập gồm bốn nhóm thiết kế: “Dấu sen trên gốm hoa nâu”, “Dấu sen nơi miền văn hiến”, “Sen và những nàng thơ” và “Sen và muôn vật yêu thương”.

Phần thi áo tắm tiếp nối với bộ sưu tập “Pearlescent Bloom – Ngọc ngà tỏa sáng” của Dery Swimwear. Lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương, các thiết kế sử dụng sắc hồng ánh xà cừ, đường xếp nếp và chất liệu bắt sáng, thể hiện ba sắc thái: thanh lịch, rạng rỡ và kiêu hãnh.

Đây là phần thi để 25 thí sinh thể hiện vẻ đẹp hình thể, phong thái và sự tự tin. Phần trình diễn được dẫn vào bằng tiết mục “AAA” của MAIQUINN và khép lại bằng màn kết hợp của Minh Hằng với Top 25 trong ca khúc “Director”.

Dẫn vào phần thi dạ hội, S.T Sơn Thạch cùng vũ đoàn Sắc Màu khuấy động sân khấu với “Get on the floor” của Hoàng Touliver và JustaTee, tiếp nối bằng “Angel” do Đỗ Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Duy sáng tác.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trên những bước đi cuối cùng của nhiệm kỳ.

Đêm chung kết cuộc thi do MC Đức Bảo và Khánh Vy dẫn dắt.

Tân Hoa hậu được trao Vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Á hậu 1 nhận phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Á hậu 2 nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Các danh hiệu Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao được trao phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.

Theo nhandan.vn