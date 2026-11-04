Lan tỏa “Ký ức cải lương - Sử Việt” trên nền tảng số

Chương trình “Ký ức cải lương - Sử Việt” mở đầu với vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh”, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Dự kiến tổ chức định kỳ mỗi quý, chương trình kỳ vọng tạo thêm không gian biểu diễn, giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật, đồng thời đưa những tác phẩm cải lương về đề tài lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua truyền hình, phát thanh và các nền tảng số.

Tạo không gian kết nối, lan tỏa cải lương

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) ra mắt chương trình “Ký ức cải lương - Sử Việt” với vở diễn đầu tiên “Tiếng trống Mê Linh”, vào 20h ngày 21-11, tại số 398A, Quốc lộ 1A (phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Vở diễn "Tiếng trống Mê Linh" mở màn chương trình "Ký ức cải lương - Sử Việt". Ảnh: Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TN - Tây Ninh TV, phát thanh trực tiếp trên tần số FM 103.1 MHz, đồng thời livestream trên YouTube và Fanpage Tây Ninh TV của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh cùng Fanpage Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ. Các đài truyền hình trong nước cũng tiếp sóng chương trình.

NSND, Thạc sĩ nghệ thuật Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ chia sẻ, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

“Được góp sức vào ngày hội chung của văn hóa nước nhà là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm và tình yêu nghề. Chúng tôi mong muốn tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong một ngày kỷ niệm mà trở thành động lực cho những hoạt động nghệ thuật thiết thực, lâu dài. Chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt” ra đời từ mong muốn đó, để những giá trị của nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau”, NSND Hồ Thị Ngọc Trinh nhấn mạnh.

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và trực tuyến trên nền tảng số. Ảnh: Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Theo Trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, “Ký ức cải lương - Sử Việt” không dừng lại ở việc giới thiệu một tác phẩm sân khấu, mà được định hướng trở thành chương trình nghệ thuật có tính kế thừa, kết nối và phát triển lâu dài. Chương trình dự kiến tổ chức mỗi quý một số và từ năm 2027, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ sẽ từng bước mời các đơn vị cải lương khác tham gia biểu diễn, giao lưu, trên cơ sở lựa chọn những vở diễn lịch sử phù hợp nội dung chương trình.

Việc mở rộng sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật được kỳ vọng tạo thêm cơ hội biểu diễn cho nghệ sĩ, tăng cường giao lưu nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm dàn dựng, đồng thời hình thành không gian giới thiệu những tác phẩm cải lương lịch sử đến công chúng một cách thường xuyên hơn, phát huy vai trò của sân khấu trong giáo dục truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là bước đi thể hiện nỗ lực thay đổi phương thức hoạt động và tiếp cận công chúng trong bối cảnh nghệ thuật sân khấu truyền thống đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ.

Đặc biệt, bên cạnh biểu diễn trực tiếp, chương trình còn được truyền hình, phát thanh và livestream trên các nền tảng số, nhằm mở rộng phạm vi phục vụ khán giả, đưa những tác phẩm cải lương có giá trị vượt ra khỏi không gian sân khấu truyền thống để tiếp cận đông đảo công chúng, nhất là công chúng trẻ ở nhiều địa phương.

Đưa những trang sử hào hùng lên sân khấu

Vở diễn “Tiếng trống Mê Linh” mở màn cho chương trình “Ký ức cải lương - Sử Việt” là tác phẩm về đề tài lịch sử, tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền viết kịch bản, NSND Hồ Thị Ngọc Trinh đạo diễn, lấy cảm hứng từ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Vở "Tiếng trống Mê Linh" lấy cảm hứng từ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Qua hình tượng Trưng Trắc, Trưng Nhị, vở diễn tôn vinh khí phách của những người anh hùng, đồng thời khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam giàu tình cảm, thủy chung, kiên cường và sẵn sàng đặt nghĩa lớn lên trên những mất mát riêng tư. Những xung đột giữa tình riêng và nghĩa nước được chuyển tải bằng lời ca, làn điệu và diễn xuất giàu cảm xúc, đưa những trang sử vàng của dân tộc lịch sử đến gần khán giả hôm nay.

“Tiếng trống Mê Linh” quy tụ nhiều nghệ sĩ xuất sắc của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ, trong đó NSƯT Ngọc Đợi (Trưng Trắc), nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi (Thi Sách), nghệ sĩ Thu Mỹ (Trưng Nhị), NSƯT Vương Tuấn (Cụ Đô Trinh), nghệ sĩ Võ Hoàng Dư (Đông Bảng)...

Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ xuất sắc, được yêu mến của Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ. Ảnh: Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ

Việc kết hợp biểu diễn trực tiếp với truyền hình, phát thanh và nền tảng số mở thêm con đường để nghệ thuật cải lương vượt qua giới hạn không gian sân khấu, tiếp cận khán giả ở nhiều địa phương, trong đó có những người trẻ ít có điều kiện thưởng thức trực tiếp.

Với định hướng kết nối các đơn vị nghệ thuật, phát huy giá trị tác phẩm lịch sử và đổi mới cách thức đưa nghệ thuật đến công chúng, chương trình “Ký ức cải lương - Sử Việt” hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì sức sống của cải lương trong đời sống đương đại.

https://hanoimoi.vn/lan-toa-ky-uc-cai-luong-su-viet-tren-nen-tang-so-1764149.html

Theo hanoimoi.vn