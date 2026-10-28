Phim “Viên đạn cuối cùng”:

Tái hiện kỳ tích của thể thao Việt Nam tại Olympic

Kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic 2016 được tái hiện đậm chất điện ảnh trong bộ phim “Viên đạn cuối cùng” do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, dự kiến chiếu vào dịp Tết dương lịch 2027.

Hành trình vượt giới hạn để làm nên lịch sử

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, “Viên đạn cuối cùng” đưa khán giả trở lại một trong những dấu mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Dự án do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, nhà sản xuất BC Pictures đảm nhận, dự kiến khởi chiếu tại hệ thống rạp trên toàn quốc vào dịp Tết Dương lịch 2027.

Poster bộ phim “Viên đạn cuối cùng” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Ảnh: BC Pictures

Phim xoay quanh nhân vật Vinh mang trên vai kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, song liên tiếp thất bại ở những thời khắc quyết định. Tuổi tác, áp lực thành tích và những lần lỡ hẹn với chiến thắng dần trở thành rào cản, buộc anh phải đối diện với cuộc chiến lớn nhất trong sự nghiệp là vượt qua giới hạn của chính mình để chạm tới vinh quang.

Bên cạnh hành trình thi đấu, bộ phim khai thác những câu chuyện phía sau thành tích của vận động viên. Đó là tình cha con với những khoảng cách và kỳ vọng khó nói thành lời; tình đồng đội hình thành qua cạnh tranh, va chạm và sẻ chia; cùng mối quan hệ giữa huấn luyện viên Hàn Quốc Park Chung-gun và các xạ thủ Việt Nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: BC Pictures

Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa ban đầu tạo ra những bất đồng trong quá trình huấn luyện và phối hợp. Qua thời gian, các nhân vật dần học cách thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng nhau vì mục tiêu chung. Những mối quan hệ này góp phần tạo nên câu chuyện về hành trình chinh phục thành tích thể thao. Mọi thành công đều gắn với nỗ lực của cả vận động viên, gia đình, đồng đội và những người thầy.

Phim sử dụng những chất liệu có thật từ cuộc đời, sự nghiệp của xạ thủ, kết hợp một số tình tiết hư cấu để phục vụ việc kể chuyện điện ảnh.

Dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc tụ hội

Về cảm hứng thực hiện dự án điện ảnh này, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Tôi nghĩ Hoàng Xuân Vinh là một cái tên mà gần như người Việt Nam nào cũng biết và cảm thấy tự hào khi nhắc đến. Thành tích giành hai huy chương tại một kỳ Olympic của anh thực sự rất đặc biệt và đến nay vẫn là một dấu mốc mà chưa vận động viên Việt Nam nào chạm tới. Khi gặp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, được trực tiếp nghe anh kể về câu chuyện của mình, tôi mới hiểu hơn về hành trình phía sau những thành tích ấy. Và khi cơ hội làm bộ phim này đến, tôi thực sự muốn tham gia, không chỉ vì đây là câu chuyện về một kỳ tích thể thao của Việt Nam, mà còn bởi tôi được tiếp cận câu chuyện ấy từ chính người trong cuộc và chuyển tải nó lên màn ảnh rộng”.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn diễn viên kỹ thuật bắn súng. Ảnh: BC Pictures

Trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn có dịp trao đổi trực tiếp với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà vô địch Olympic.

Được chú ý nhất là vai chính Hoàng Xuân Vinh do Nhan Phúc Vinh thể hiện. Nam diễn viên đối diện với yêu cầu tái hiện một nhân vật có thật, từ phong thái, giọng nói đến những thói quen đặc trưng đã quen thuộc với công chúng.

Theo đạo diễn, sự thẳng thắn, nét hài hước có phần tương đồng với xạ thủ ngoài đời cùng niềm đam mê thể thao mãnh liệt là những yếu tố khiến Nhan Phúc Vinh phù hợp với vai diễn. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho rằng, thần thái của một người thực sự yêu và sống cùng thể thao là điều khó tìm thấy ở các diễn viên, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện hình ảnh vận động viên trên màn ảnh.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh vào vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: BC Pictures

Bên cạnh Nhan Phúc Vinh, phim có sự tham gia của các diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc. Lee Kyung-young đảm nhận vai huấn luyện viên Park Chung-gun; Lee Jung-eun vào vai vợ của huấn luyện viên Park; Thanh Hương hóa thân thành huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung. Đặc biệt, nam tài tử “Gia đình là số 1” Jung Il-woo đảm nhận vai xạ thủ Jin Jong-oh, một trong những đối thủ lớn của Hoàng Xuân Vinh.

Để tái hiện các trận đấu bắn súng, ê kíp phối hợp với các cố vấn chuyên môn Việt Nam và Hàn Quốc nhằm bảo đảm thể hiện chính xác về kỹ thuật, khả năng kiểm soát tâm lý và bản lĩnh của vận động viên trong những thời khắc quyết định.

Điều khiến đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trân trọng nhất trong quá trình hợp tác này là cảm giác mọi người thực sự cùng nhau làm nên bộ phim. Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa đôi khi khiến việc trao đổi mất nhiều thời gian hơn, nhưng khi tất cả đều có chung sự tận tâm với tác phẩm, cả hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung.

Dự kiến chiếu vào đầu năm mới 2027, “Viên đạn cuối cùng” mở ra cơ hội để khán giả nhìn lại dấu mốc lịch sử của thể thao Việt Nam qua ngôn ngữ điện ảnh.

https://hanoimoi.vn/phim-vien-dan-cuoi-cung-tai-hien-ky-tich-cua-the-thao-viet-nam-tai-olympic-1762961.html

Theo hanoimoi.vn