Mặt trái của giấc mơ làm phim AI giá rẻ

Hàng chục triệu nhân dân tệ kinh phí và hai năm sản xuất không giúp “Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự” chinh phục khán giả phòng vé. Thất bại bước đầu của bộ phim làm dấy lên hoài nghi liệu AI thực sự giúp ngành điện ảnh giảm chi phí, hay chỉ chuyển gánh nặng từ trường quay sang khâu xử lý và hoàn thiện tác phẩm?

Ngày 23/10, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự ra rạp với vị thế phim điện ảnh AI dài đầu tiên của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo The Paper, sau bốn ngày công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 1,2 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng). Dữ liệu phòng vé cũng cho thấy lượng khán giả đến rạp ở mức thấp.

Không chỉ là một cú nhấp chuột

Theo Bắc Phương Võng, ê-kíp Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự có gần 100 người tham gia khâu sản xuất, tạo hơn 1,2 triệu hình ảnh nền và trải qua hơn 100 lần chỉnh sửa.

“Sau khi bộ phim hoàn thành, các mô hình AI lớn vẫn liên tục được nâng cấp và cập nhật. Chúng tôi đã thực hiện hơn 100 chỉnh sửa nhỏ và 5 lần chỉnh sửa lớn, nếu không hiệu quả hình ảnh của bộ phim sẽ trở nên lỗi thời.

Sau khi nhận được giấy phép phát hành phim, chúng tôi nhận thấy mô hình mới tạo ra hình ảnh đẹp hơn nên tiếp tục tận dụng việc nâng cấp mô hình để cải thiện chất lượng hình ảnh của tác phẩm”, nhà sản xuất Khúc Cát Tiểu Giang chia sẻ.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự đang được chiếu tại rạp Trung Quốc.

Những con số này cho thấy AI không vận hành theo cách nhập một câu lệnh rồi nhận về bộ phim hoàn chỉnh. Công nghệ có thể tạo nhân vật, bối cảnh và cảnh quay, nhưng để biến các hình ảnh rời rạc thành tác phẩm dài 100 phút, con người vẫn phải kiểm soát từng khâu.

“Một số khán giả cho rằng bộ phim được tạo ra chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi vẫn thực hiện theo quy trình của ngành công nghiệp điện ảnh, sản xuất từng khung hình một”, ông Tưởng Đức Phú, Tổng giám đốc điều hành Bona Film Group - đơn vị sản xuất, nhấn mạnh.

Thách thức lớn nhất của phim AI là giữ hình ảnh nhất quán xuyên suốt tác phẩm. Nhân vật phải duy trì diện mạo, trang phục, trong khi bối cảnh và chuyển động giữa các cảnh cần hợp lý.

Theo Nhật báo Kinh tế, công nghệ hiện nay vẫn hạn chế về tính nhất quán, quy luật vật lý và độ tinh xảo của hình ảnh, nhất là với phim dài 100 phút. Vì vậy, ê-kíp vẫn phải can thiệp kỹ thuật và chỉnh sửa thủ công.

AI có thể tạo ra một hình ảnh đẹp trong vài giây, nhưng để hàng nghìn cảnh quay kết nối thành một bộ phim hoàn chỉnh là chuyện khác. Với Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự, hơn 1,2 triệu hình ảnh nền được tạo ra cho thấy khối lượng thử nghiệm và chỉnh sửa không nhỏ. Tạo hình ảnh nhanh không đồng nghĩa với hoàn thành bộ phim nhanh, bởi ê-kíp vẫn phải chọn lọc, loại bỏ hình ảnh chưa đạt yêu cầu và tạo lại những cảnh cần thiết.

Như vậy, AI giúp giảm một số công đoạn truyền thống nhưng cũng phát sinh những việc mới, từ điều chỉnh câu lệnh, kiểm soát chất lượng đến sửa lỗi và bảo đảm tính nhất quán giữa các cảnh. Chi phí và công sức không hẳn biến mất mà một phần được chuyển sang những khâu này.

Phim AI có thực sự tiết kiệm?

Nếu chỉ xét chi phí sản xuất, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự vẫn cho thấy lợi thế đáng kể của AI.

Nhà sản xuất Khúc Cát Tiểu Giang cho biết tác phẩm có mức đầu tư hàng chục triệu NDT. Trong khi đó, phiên bản quay người thật với quy mô tương đương có thể cần ít nhất 800 triệu NDT.

Đại diện nhà sản xuất xác nhận Tam Tinh Đôi tiết kiệm đáng kể chi phí so với phim người đóng ở cùng phân khúc.

Phim AI có thể tạo ra những bối cảnh kỳ ảo, nhân vật và hình ảnh khó thực hiện bằng quay phim thông thường với mức đầu tư thấp hơn đáng kể. Nó cũng mở ra cơ hội cho các nhà làm phim không đủ ngân sách để triển khai những ý tưởng vốn đòi hỏi trường quay lớn hoặc kỹ xảo đắt đỏ.

Tuy nhiên, mức giảm chi phí sản xuất không thể được đánh đồng với mức giảm tương ứng về tổng chi phí kinh doanh. Một bộ phim vẫn cần kịch bản, nhân sự sáng tạo, biên tập, âm thanh, hậu kỳ, kiểm duyệt, quảng bá và phát hành. Với phim AI, chi phí sử dụng công cụ, năng lực tính toán, nhân lực kiểm soát chất lượng và việc tạo lại cảnh quay cũng cần được tính đầy đủ.

Quan trọng hơn, tiết kiệm được bao nhiêu còn phụ thuộc vào loại phim, yêu cầu chất lượng và mức độ thành thạo của ê-kíp. Những dự án ngắn, ít nhân vật, ít cảnh chuyển động phức tạp có thể tận dụng AI hiệu quả hơn phim điện ảnh dài với nhiều tuyến truyện và yêu cầu cao về diễn xuất.

Vì vậy, không thể khẳng định mọi phim AI đều tiết kiệm chi phí như nhau.

Một tác phẩm chưa thể định đoạt tương lai phim AI

Dù còn hạn chế về chất lượng, phim AI dài vẫn đáng được thử nghiệm. Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự là một trong những dự án đầu tiên đưa công nghệ này vào quy trình sản xuất phim điện ảnh dài 100 phút và phát hành thương mại.

Vì vậy, tác phẩm không chỉ là phép thử về chất lượng hình ảnh, mà còn giúp ê-kíp xác định những khâu AI có thể đảm nhiệm và những vấn đề cần tiếp tục khắc phục.

Trong cuộc phỏng vấn với The Paper, ông Tưởng cho biết mục tiêu của dự án là tìm kiếm quy trình ứng dụng AI khả thi, có thể mang lại giải pháp mới cho ngành điện ảnh.

Ông thừa nhận công nghệ hiện tại chưa đáp ứng được mọi yêu cầu sáng tạo. Theo nhà sản xuất, giá trị của thử nghiệm này lớn hơn doanh thu của một bộ phim đơn lẻ, bởi nó giúp ngành điện ảnh khám phá những khả năng mới.

Thất bại của một bộ phim chưa thể định đoạt tương lai của dòng phim AI.

Thực tế, công nghệ điện ảnh luôn cần thời gian để hoàn thiện. Khi chuyển từ phim nhựa sang kỹ thuật số, ngành công nghiệp này cũng phải trải qua quá trình thích nghi trước khi tận dụng được lợi thế về chi phí và sản xuất.

Với AI, những hạn chế hiện nay về tính nhất quán của hình ảnh, chuyển động và khả năng thể hiện cảm xúc cũng là những bài toán cần được giải quyết qua từng dự án.

Điều đó không có nghĩa khán giả phải hạ thấp kỳ vọng về chất lượng phim AI. Tác phẩm khi ra rạp vẫn cần đáp ứng yêu cầu về nội dung và trải nghiệm điện ảnh. Tuy nhiên, không thể lấy một bộ phim chưa hoàn thiện để kết luận công nghệ này không có tương lai. Ngay cả phim truyền thống với ê-kíp giàu kinh nghiệm và ngân sách lớn cũng không mặc nhiên thành công.

https://tienphong.vn/mat-trai-cua-giac-mo-lam-phim-ai-gia-re-post1889514.tpo

Theo tienphong.vn