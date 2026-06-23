Người dùng Apple đối mặt với chế độ hạn chế chức năng của Microsoft Office

Từ ngày 13/7/2026, một bộ phận người dùng của Apple sẽ không còn quyền truy cập đầy đủ vào bộ ứng dụng Microsoft Office, trong khi những người khác buộc phải nâng cấp hệ điều hành để tiếp tục sử dụng.

Một cửa hàng của Apple tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN

Từ ngày 13/7/2026, một bộ phận người dùng thiết bị của tập đoàn công nghệ Apple sẽ không còn quyền truy cập đầy đủ vào bộ ứng dụng Microsoft Office, trong khi những người khác buộc phải nâng cấp hệ điều hành để duy trì sử dụng.

Microsoft cho biết, các ứng dụng gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote sẽ chuyển sang "chế độ hạn chế chức năng." Ở chế độ này, người dùng vẫn có thể mở và in tài liệu nhưng không thể chỉnh sửa, lưu hoặc tạo tệp mới. Tình trạng này xảy ra khi các ứng dụng Microsoft Office ngừng hỗ trợ các hệ điều hành hoặc thiết bị đời cũ.

Theo trang thông tin sản phẩm của Apple, các sản phẩm được coi là “đồ cổ” khi tập đoàn này đã ngừng phân phối để bán cách đây từ 5 đến 7 năm. Sau khoảng thời gian này, các thiết bị như máy tính Mac, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad sẽ bị giới hạn khả năng cập nhật phần mềm và các bản vá bảo mật.

Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cả những người đăng ký dịch vụ Microsoft 365 và những người sử dụng phần mềm mua vĩnh viễn như Office 2021 hoặc Office 2019 trên hệ điều hành macOS.

Theo kênh truyền hình GB News, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vấn đề này là do chứng chỉ số xác thực bản quyền Office hết hạn. Chứng chỉ này hoạt động như một khóa bảo mật xác nhận phần mềm hợp lệ; khi hết hạn, ứng dụng sẽ bị hạn chế tính năng. Theo Microsoft, chứng chỉ số được gia hạn đã được tích hợp trong các bản cập nhật ứng dụng Office mới, do đó người dùng cần cập nhật ứng dụng để tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng.

Microsoft cho biết đối với đa số người dùng, việc cập nhật hệ điều hành và ứng dụng Office lên phiên bản mới nhất sẽ giúp khắc phục vấn đề và khôi phục đầy đủ chức năng của phần mềm.

Để duy trì toàn bộ chức năng của Office trên thiết bị của Apple, Microsoft đưa ra các yêu cầu tối thiểu về hệ điều hành như sau. Đối với máy tính Mac, cần hệ điều hành macOS 14 (Sonoma) trở lên, phiên bản ứng dụng từ 16.83 trở lên.

Đối với iPhone và iPad, cần hệ điều hành iOS hoặc iPadOS 17.0 trở lên, phiên bản ứng dụng từ 2.93 trở lên. Microsoft hiện chỉ hỗ trợ ba phiên bản chính mới nhất của hệ điều hành macOS. Khi Apple phát hành các phiên bản macOS mới, phiên bản cũ nhất trong danh sách hỗ trợ sẽ bị loại bỏ.

Tạp chí công nghệ MacWorld cho biết, máy tính Mac thường có tuổi thọ từ 5 đến 8 năm trước khi bị đưa vào danh sách “lỗi thời,” dẫn đến việc bị giới hạn các lựa chọn sửa chữa và cập nhật bảo mật. Việc không thể cập nhật hệ điều hành mới nhất khiến thiết bị đối mặt với nguy cơ từ phần mềm độc hại và các lỗ hổng bảo mật.

Theo trang web so sánh giá thiết bị di động BankMyCell, tính riêng tại Mỹ vào năm 2024, riêng tại Mỹ đã có khoảng 143 triệu người dùng iPhone vào năm 2024. Đối với những người dùng thiết bị quá cũ không thể nâng cấp hệ điều hành, họ sẽ không mất các tài liệu Office hiện có, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa hoặc cập nhật các tài liệu này cho tới khi thay thế bằng thiết bị mới.

Theo Vietnam+