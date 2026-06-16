Nguy cơ rủi ro bủa vây tỉnh lộ 433 mùa mưa bão

Tỉnh lộ 433 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hòa Bình với các xã vùng cao như Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn... Với chiều dài gần 90 km, tuyến đường đi qua địa hình đồi núi phức tạp, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn kéo dài nên luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên tỉnh lộ 433, đoạn qua khu vực xã Cao Sơn.

Dọc tuyến tỉnh lộ 433 lên các xã vùng cao khu vực Đà Bắc, dễ dàng nhận thấy nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến đường quanh co, uốn lượn men theo sườn núi với nhiều đoạn dốc cao, vực sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Bên cạnh nỗi lo về điều kiện giao thông hiểm trở, tình trạng sạt lở taluy, đá lăn tại các điểm xung yếu vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Đinh Công Thiện, xã Cao Sơn trăn trở: “Mỗi khi vào mùa mưa bão, chúng tôi luôn thấp thỏm lo lắng vì trên tuyến có nhiều đoạn taluy có nguy cơ sạt lở rất cao. Có những thời điểm đất, đá từ trên núi tràn xuống mặt đường, việc đi lại rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm hoặc khi mưa lớn kéo dài. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư gia cố những điểm xung yếu, xây dựng các công trình phòng chống sạt lở và tăng cường cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm. Đồng thời, duy tu, sửa chữa thường xuyên để bảo đảm giao thông thông suốt, giúp người dân yên tâm đi lại, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống”.

Biển cảnh báo nguy hiểm được đặt tại khu vực sạt lở trên tỉnh lộ 433, đoạn qua khu vực xã Đức Nhàn.

Đối với xã Đức Nhàn, tỉnh lộ 433 được ví như “mạch sống” của người dân, là tuyến đường độc đạo kết nối địa phương với vùng trung tâm, đồng thời là con đường vận chuyển nông sản chủ yếu của bà con. Tuy nhiên, theo rà soát, trên đoạn tuyến dài khoảng 30 km đi qua địa bàn xã hiện có hơn 10 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, tập trung tại các xóm Mọc, Bưa Cốc, Bưa Sen.

Thực tế những năm qua cho thấy, tình trạng sạt lở đất, đá trên tỉnh lộ 433 diễn ra thường xuyên trong mùa mưa bão, nhiều thời điểm gây ách tắc giao thông kéo dài. Đặc biệt, các đợt mưa lớn liên tiếp đã từng khiến tuyến đường bị chia cắt, làm gián đoạn hoạt động giao thương và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân địa phương.

Ông Đặng Minh Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn cho biết: Ngay từ đầu mùa mưa bão, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, cắm biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý. Khi xuất hiện mưa lớn, các điểm tiềm ẩn nguy hiểm đều được cảnh báo nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Tỉnh lộ 433 có điểm đầu tại phường Tân Hòa, đi qua các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Pheo... và điểm cuối tại xã Đức Nhàn. Do đi qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều khúc cua tay áo, taluy cao và độ dốc lớn, tỉnh lộ 433 luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão. Chỉ cần những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí trên tuyến có thể xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đất, đá từ các sườn đồi tràn xuống mặt đường, taluy dương sạt lở, taluy âm sụt trượt, cây đổ, đá lăn và ngập úng cục bộ thường xuyên xảy ra, gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Theo rà soát của cơ quan chức năng, trên tuyến tỉnh lộ 433 hiện có hơn 70 vị trí có nguy cơ sạt lở, trong đó, nhiều điểm được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát toàn tuyến, tập trung vào những vị trí có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố. Công tác nạo vét rãnh dọc, khơi thông hệ thống thoát nước được triển khai thường xuyên nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đến giao thông.

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ đã phối hợp với các địa phương xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực ứng cứu tại các điểm xung yếu, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão.

Hệ thống cầu, ngầm tràn trên tỉnh lộ 433 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Đặng Trung Kiên - Phụ trách Phòng Tuần kiểm đường bộ 4, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ cho biết: Tỉnh lộ 433 là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa hình đồi núi phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn nên nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông rất cao. Để bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, đơn vị đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa kịp thời các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình phòng chống sạt lở, gia cố taluy và hoàn thiện hệ thống thoát nước nhằm nâng cao khả năng chống chịu của tuyến đường trước tác động của thiên tai.

Về công tác quản lý, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, tuần tra hiện trường, đặc biệt tại các điểm có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão; chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị và nhân lực để xử lý nhanh các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông không bị gián đoạn kéo dài. Bên cạnh đó, việc lắp đặt bổ sung biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm cũng là giải pháp cần thiết để nâng cao ý thức phòng tránh và bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến.

Đức Anh