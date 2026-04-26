Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi thị sát nhân dịp thành lập quân đội

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát đơn vị cơ giới, dự thi bắn súng cối và chỉ đạo tăng cường huấn luyện, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nước này.
Binh sỹ bộ binh hạng nhẹ thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên bắn đạn cối trong một cuộc thi bắn súng ngày 25/4/2026.
Theo Tân hoa xã, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 25/4 đã đến thị sát một đơn vị hỗn hợp thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở miền Tây quốc gia Đông Bắc Á này.
Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên.
Trong một bản tin riêng rẽ khác ngày 26/4, KCNA cho hay ông Kim Jong Un cùng ngày cũng đã giám sát một cuộc thi bắn súng cối của các đơn vị bộ binh hạng nhẹ thuộc các đơn vị hỗn hợp lớn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi lời động viên tới lực lượng vũ trang nước này, đồng thời chỉ đạo quân đội tổ chức các cuộc thi huấn luyện cường độ cao hơn và mang tính cạnh tranh lớn hơn.
Theo Vietnam+
