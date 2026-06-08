Chủ tịch Tập Cận Bình: Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước “bước ngoặt lịch sử mới”

Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã rời Bắc Kinh để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4/9/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi hành bằng chuyên cơ riêng từ Bắc Kinh. Tháp tùng ông trong chuyến công du có Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ; Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Chuyến thăm cũng diễn ra khoảng 9 tháng sau cuộc gặp trực tiếp gần nhất giữa lãnh đạo hai nước, khi ông Kim Jong Un tới Bắc Kinh tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc vào tháng 9/2025.

Trong bài viết đăng trên trang nhất báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - ngày 8/6, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước “bước ngoặt lịch sử mới”, mở ra những cơ hội phát triển cũng như những nhiệm vụ mới trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp.

Ông nhấn mạnh việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn là chính sách nhất quán của Bắc Kinh. Theo ông, hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia láng giềng xã hội chủ nghĩa.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có 6 cuộc gặp trong những năm gần đây, qua đó duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ và cùng định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ vẫn “bền chặt và không thể phá vỡ” bất kể tình hình thế giới thay đổi ra sao. Theo ông, nền tảng của mối quan hệ này được xây dựng trên lý tưởng xã hội chủ nghĩa chung, sự ủng hộ lẫn nhau về chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội.

Bên cạnh quan hệ song phương, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, vai trò phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cùng bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Ông đồng thời thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng, có trật tự hơn và một nền toàn cầu hóa kinh tế mang tính bao trùm, cùng có lợi cho các quốc gia.

Báo giới Hàn Quốc nhận định những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy Trung Quốc tiếp tục coi Triều Tiên là đối tác chiến lược quan trọng, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Đông Bắc Á và cạnh tranh giữa các cường quốc đang có nhiều biến động.

Theo báo chí Hàn Quốc, các nội dung trọng tâm của cuộc hội nghị cấp cao Trung – Triều tại Bình Nhưỡng lần này sẽ bao gồm việc thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế và trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo baotintuc.vn