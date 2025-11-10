Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về lực lượng CAND trong tình hình mới

Để thực hiện âm mưu chống phá công cuộc đổi mới ở Việt Nam, một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch, phản động tập trung thực hiện là bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của lực lượng vũ trang, trong đó có CAND nhằm làm giảm sức mạnh của lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn bôi nhọ, chống phá lực lượng CAND

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã lập nhiều chiến công xuất sắc, luôn khẳng định là lực lượng vũ trang tin cậy, trọng yếu, là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ảnh minh hoạ.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của CAND đối với sự phát triển bền vững của chế độ XHCN, các thế lực thù địch luôn xác định việc tấn công vào lực lượng CAND là một mũi nhọn quan trọng trong chiến lược “diễn biến hoà bình”. Các thế lực thù địch truyền bá, rêu rao các luận điệu xuyên tạc như đòi “phi chính trị hóa” Công an, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND, đòi thay đổi mô hình tổ chức của CAND theo cái gọi là “tiêu chuẩn quốc tế”...

Trong thời gian qua, lợi dụng việc Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều đề án, nhiệm vụ quan trọng về đảm bảo an ninh, trật tự, các thế lực thù địch đã tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ vai trò, vị trí, hình ảnh lực lượng CAND. Qua theo dõi hoạt động của các thế lực thù địch, phản động trong thời gian qua, có thể nhận diện một số luận điệu xuyên tạc cụ thể sau:

Thứ nhất, lợi dụng việc điều tra, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận quan tâm, liên quan đến cán bộ cấp cao ở Trung ương và địa phương, các thế lực thù địch vu cáo rằng, Công an đấu tranh chống tham nhũng không phải vì mục tiêu tốt đẹp mà nhằm mưu cầu quyền lực chính trị, xử lý đối thủ cũng như nhằm “kiếm chác” từ các đối tượng bị xử lý để chạy án, chạy tội. Điển hình cho luận điệu này là bài viết trên trang điện tử Tiếng Dân bôi nhọ rằng “Khi tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tại sao Công an không tận diệt mà chỉ chọn làm một số vụ nhằm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”...

Thứ hai, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc việc lực lượng Công an tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật mới nhằm củng cố quyền lực chính trị cho lực lượng CAND. Lợi dụng việc Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trang tin “Luật khoa tạp chí” đã đăng tải video trên Youtube vu cáo rằng hành động này là vì mục đích riêng, nhằm “kiếm tiền” từ khoản được phân chia từ nguồn xử phạt vi phạm giao thông! Lợi dụng việc Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trình Quốc hội, trang “Luật khoa tạp chí” trong một video đăng tải suy diễn rằng việc xây dựng luật này sẽ giúp Bộ Công an có nhiều quyền để can thiệp vào dữ liệu cá nhân của công dân!

Thứ ba, lợi dụng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chuyển một số chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành, các thế lực thù địch truyền bá luận điệu cho rằng lực lượng Công an đang thực hiện “Công an hóa hệ thống chính trị”, “tranh giành quyền lực” của các bộ, ngành khác để kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng vu cáo rằng, khi chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ cho Bộ Công an thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam từ thượng tầng trở xuống “bị lũng đoạn”, “ phục vụ ý chí của một vài cá nhân”...

Thứ tư, trong khi Bộ Công an đang tiên phong, đi đầu về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng bám cơ sở, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục rao giảng tinh gọn của Bộ Công an chỉ là hình thức, không tạo sự thay đổi thực tế, “giảm ở trên, phình ra ở dưới”. Chúng cũng đưa ra các luận điệu xuyên tạc chủ trương tăng cường cán bộ Công an về cấp cơ sở, hình thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, cho rằng đó là cách để làm “phình bộ máy”, là “công cụ để đàn áp và kiểm soát người dân”...

Dưới tác động của các quan điểm sai trái, thù địch dẫn tới một số người hiểu sai vấn đề, bộc lộ nhận thức lệch lạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tâm lý, tư tưởng. Do vậy, việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông qua các luận cứ xác đáng, minh bạch là hết sức cần thiết.

Thực tiễn sinh động phản bác các luận điệu xuyên tạc

Thứ nhất, việc xử lý các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, nghiêm trọng được dư luận quan tâm trong thời gian qua được lực lượng CAND thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Quá trình điều tra, xử lý tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đã mang lại hiệu quả to lớn cả về chính trị, pháp luật.

Lực lượng Công an đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, theo đúng chức năng “đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” do pháp luật quy định. Đây chính là việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, hoàn toàn không phải việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực để thực hiện mưu đồ chính trị như các thế lực thù địch vẫn rêu rao.

Quá trình điều tra, xử lý các vụ án, lực lượng CAND luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, các cơ quan tiến hành tố tụng; tuân thủ nghiêm minh pháp luật của Nhà nước, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ bản các đối tượng bị xử lý đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các vụ án lớn, phức tạp đều có sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, lực lượng CAND nêu cao tinh thần chủ động làm gương “chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”, các cơ quan điều tra trong lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng có sai phạm, trong đó có cả sĩ quan cao cấp, điều tra viên cao cấp. Thực tiễn sống động đó phản bác các luận điệu xuyên tạc, bóp méo vai trò của CAND trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cho rằng Công an chỉ xử lý bên ngoài, còn tham nhũng trong Công an “thì trừ ra” hay xuyên tạc việc “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, lĩnh vực”...

Thứ hai, quá trình tham mưu các chủ trương, quyết sách chiến lược cho Đảng và Nhà nước, lực lượng CAND luôn xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc, bám sát đường lối chính trị của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, xuất phát từ lợi ích của Nhân dân. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, tham mưu quản lý Nhà nước trong kỷ nguyên số. Các chủ trương, quyết sách đó đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá, vai trò tiên phong, đột phá, dám đổi mới sáng tạo, dựa trên nguyên tắc cao nhất “phục vụ nhân dân”.

Trong những năm qua, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành đi đầu về xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập nảy sinh từ trong thực tiễn. Quá trình xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được thảo luận dân chủ, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao.

Thực tế cho thấy, một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo khi đệ trình chưa được Quốc hội thống nhất, yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, tiếp thu và phải trải qua một thời gian dài với tinh thần làm việc dân chủ, khách quan, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đa chiều, các văn bản quy phạm pháp luật đó mới được ban hành và chính thức đi vào đời sống xã hội.

Kết quả triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình công tác lớn của lực lượng CAND trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả và tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội cũng như cuộc sống của công dân.

Có thể ví dụ như việc triển khai thực hiện Đề án 06 gắn liền với dự án cấp, sản xuất căn cước công dân gắn chíp cho công dân cả nước đã tạo lập cơ sở, nền tảng quan trọng nhằm hình thành hệ sinh thái công dân số, tạo cơ sở để triển khai đột phá về chuyển đổi số, hướng tới quốc gia số. Quá trình triển khai đề án cho thấy tính tiện lợi, tính bảo mật, an ninh, an toàn dữ liệu, khác với những luận điệu mà các thế lực thù địch tung ra cho rằng Công an lợi dụng đề án 06 để theo dõi, kiểm soát người dân.

Thứ ba, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trong đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị là nhằm giải quyết tình trạng chồng chéo, chia cắt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Trên thực tế, các chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Công an được tiếp nhận đều liên quan đến chức năng, nhiệm vụ mà Bộ đang thực hiện, đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua đều có sự phối hợp, tham gia của Bộ Công an với các bộ, ngành đang chủ trì thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó. Việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an sẽ góp phần thực hiện hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ trên. Có thể kể đến như chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện gắn chặt với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an.

Việc chuyển giao chức năng này cho Bộ Công an sẽ tạo sự hoàn thiện, đồng bộ trong công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy cả từ phía cung và phía cầu, hạn chế nhu cầu sử dụng ma túy của người dân; đồng thời, lực lượng Công an cũng có điều kiện, phương tiện, công cụ để thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy cũng như theo dõi, giám sát công tác quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Quá trình sắp xếp, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Mặt khác, không chỉ Bộ Công an mà nhiều bộ, ngành khác cũng được sắp xếp, điều chỉnh, giao tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; Bộ Y tế tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội; Bộ Tài chính tiếp nhận chức năng đại diện, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp...

Thứ tư, Bộ Công an là đơn vị tiên phong, gương mẫu trong việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân và đã đạt được những kết quả nổi bật, được chứng minh từ thực tiễn.

Xác định vai trò quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, từ năm 2018, Bộ Công an đã triển khai chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, bắt đầu từ các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Công an xã đã thực sự chứng minh vai trò trong thực tiễn, là lực lượng nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các vụ việc phát sinh, phức tạp ngay từ cơ sở; là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân.

Trên cơ sở sự lớn mạnh của lực lượng Công an cấp xã, Bộ Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp tổ chức theo hướng kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện, xây dựng mô hình Công an địa phương 2 cấp nhằm giảm cấp trung gian, gần dân, sát dân với phương châm “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Đây là một chủ trương đột phá, thể hiện tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của lực lượng CAND; đồng thời cung cấp thực tiễn quan trọng cho cả hệ thống chính trị để thực hiện chủ trương kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp như hiện nay.

Trong khi đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là “cánh tay nối dài” cho lực lượng CAND với lợi thế am hiểu sâu sắc tình hình địa phương, gần gũi với nhân dân, được cộng đồng tín nhiệm.

Trên thực tế, đây cũng không phải là lực lượng mới được thành lập mà là sự thống nhất, kế thừa của lực lượng Công an bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố - những lực lượng đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trong hàng chục năm qua.

Nguồn cand.com.vn