Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai”

Sáng 27/12, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi “Tôi – Đảng viên trẻ tương lai” và tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác” năm 2025.

Hội thi có sự tham gia của 9 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đội trải qua 2 phần thi, gồm: phần chào hỏi và phần thi kiến thức, trả lời các câu hỏi liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai”

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Qua đó, thể hiện bản lĩnh chính trị, hiểu biết, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Đất Tổ. Thông qua chương trình, Tỉnh Đoàn tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, động viên đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành những đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn và Đảng ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai”

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 30 đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm 2025. Đây là những tấm gương điển hình, có nhiều đóng góp tích cực trong học tập, công tác, lao động và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đảng viên trẻ Đảng cộng sản Việt Nam Hội thi Tương lai Hồ Chí Minh Làm theo lời bác Tỉnh đoàn Học tập Tuyên dương Đoàn viên thanh niên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long