Hội thi “Tôi - Đảng viên trẻ tương lai”

Sáng 27/12, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi “Tôi – Đảng viên trẻ tương lai” và tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác” năm 2025.

Hội thi có sự tham gia của 9 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đội trải qua 2 phần thi, gồm: phần chào hỏi và phần thi kiến thức, trả lời các câu hỏi liên quan đến Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Qua đó, thể hiện bản lĩnh chính trị, hiểu biết, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Đất Tổ. Thông qua chương trình, Tỉnh Đoàn tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, động viên đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành những đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn và Đảng ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 30 đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm 2025. Đây là những tấm gương điển hình, có nhiều đóng góp tích cực trong học tập, công tác, lao động và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tạ Thanh