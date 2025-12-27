69 học viên hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung

Chiều 27/12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho cán bộ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, năm học 2024 – 2025.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên.

Lớp học được khai giảng từ tháng 2/2024, với 69 học viên là cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trong gần một năm học tập, học viên đã hoàn thành 13 học phần theo chương trình Trung cấp Lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tham gia nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Quá trình đào tạo được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế; đội ngũ giảng viên bảo đảm chất lượng giảng dạy, nội dung chương trình bám sát yêu cầu thực tiễn, gắn lý luận với công tác chuyên môn. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó 18,8% học viên đạt loại giỏi và 81,2% học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập nghiêm túc của tập thể lớp. Đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức lý luận chính trị đã được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thúy