Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

69 học viên hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung

Chiều 27/12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho cán bộ các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh, năm học 2024 – 2025.

69 học viên hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận hoàn thành lớp học cho các học viên.

Lớp học được khai giảng từ tháng 2/2024, với 69 học viên là cán bộ đương chức và cán bộ trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trong gần một năm học tập, học viên đã hoàn thành 13 học phần theo chương trình Trung cấp Lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tham gia nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Quá trình đào tạo được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế; đội ngũ giảng viên bảo đảm chất lượng giảng dạy, nội dung chương trình bám sát yêu cầu thực tiễn, gắn lý luận với công tác chuyên môn. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp; trong đó 18,8% học viên đạt loại giỏi và 81,2% học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập nghiêm túc của tập thể lớp. Đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả những kiến thức lý luận chính trị đã được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thúy


Nguyễn Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Học viên trung cấp Cán bộ tỉnh Phú Thọ Ngân hàng hoàn thành Chương trình Học tập Chất lượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long