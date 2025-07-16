Nhân lên lợi thế thu hút FDI sau hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương

Việc hợp nhất tỉnh Hải Dương với Hải Phòng không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn mở ra tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho thành phố mới.

Lũy kế đến hết tháng 6/2025, tỉnh Hải Dương cũ thu hút hơn 600 dự án FDI.

'Bến đỗ' của những dự án

Ngay trước thời điểm hợp nhất, hoạt động thu hút FDI tại cả Hải Phòng và Hải Dương đã ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật. Tháng 6/2025, Công ty TNHH Innox Ecom Vina khánh thành dự án sản xuất vật liệu cực âm silicon (SiO) – thành phần chủ chốt trong pin xe điện tại khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng). Với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, dự án có quy mô 6.000 m2, công suất 800 tấn sản phẩm/năm và toàn bộ sản lượng được xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ.

Trước đó, tháng 1/2025, cũng tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Trakmotive Global Industrial Inc (Hoa Kỳ) với dự án sản xuất phụ tùng xe ô tô trị giá 60 triệu USD. Dự án chuyên sản xuất các linh kiện hệ thống truyền động, có quy mô 11.400 tấn sản phẩm/năm, góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ tại khu vực.

Về phía Hải Dương, cuối tháng 9/2024, Tập đoàn Deli (Trung Quốc) chính thức khởi công dự án nhà máy văn phòng phẩm tại khu công nghiệp Đại An mở rộng. Với tổng vốn đầu tư lên tới 270 triệu USD trên diện tích hơn 21 ha, đây là dự án FDI lớn nhất của tập đoàn tại Việt Nam. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026, sản xuất hơn 104 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động, và doanh thu kỳ vọng đạt 5 triệu USD/năm.

Chủ tịch Tập đoàn Deli ông Lưu Phú An khẳng định dự án không chỉ là bước ngoặt lớn trong chiến lược toàn cầu hóa của tập đoàn, mà còn là cam kết dài hạn với sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hải Dương đã thu hút tổng cộng 405,4 triệu USD vốn FDI, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 26 dự án cấp mới với vốn đăng ký 175,5 triệu USD và 35 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn lên 224,7 triệu USD.

Cùng thời điểm, TP Hải Phòng ghi nhận dòng vốn FDI lên tới 1,085 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế. Trước khi hợp nhất, Hải Phòng có hơn 1.000 dự án FDI đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 34 tỷ USD. Hải Dương có hơn 600 dự án FDI với tổng vốn hơn 11 tỷ USD đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hợp nhất địa giới, nhân lên cơ hội

Sau hợp nhất, tổng vốn FDI của TP Hải Phòng mới đạt gần 45 tỷ USD với hơn 1.600 dự án.

Sau hợp nhất, tổng vốn FDI của TP Hải Phòng mới đạt gần 45 tỷ USD với hơn 1.600 dự án. Điều này không chỉ phản ánh tiềm lực tăng trưởng mạnh mẽ mà còn cho thấy hợp nhất không đơn thuần là cộng gộp địa giới, mà là phép “nhân đôi cơ hội”, tạo lực hút mới cho các dự án FDI trong giai đoạn tiếp theo.

Cả Hải Phòng và Hải Dương đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Hải Phòng sẽ phát triển trở thành trung tâm kinh tế biển quốc tế, cảng biển lớn, trung tâm logistics hàng đầu Đông Nam Á, đi đầu trong công nghiệp hóa và chuyển đổi số. Trong khi đó, Hải Dương được định hướng đạt tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2050.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng với hàng loạt chính sách ưu đãi đặc thù: miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo, áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm cho các ngành ưu tiên như R&D, công nghệ cao, bán dẫn...

Mạng lưới giao thông đã hình thành với các tuyến huyết mạch như quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng, quốc lộ 37, 37B, 17... Sự kết nối này giúp hình thành hành lang phát triển công nghiệp – dịch vụ liên tục, tăng tính cạnh tranh về logistics và giảm chi phí sản xuất cho nhà đầu tư.

Cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là cụm cảng nước sâu Lạch Huyện là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa của miền Bắc. Theo thống kê, khoảng 80% lượng hàng hóa, nông sản từ Hải Dương (cũ) được vận chuyển qua hệ thống cảng này. Sau hợp nhất, “sân nhà logistics” này sẽ phục vụ cả vùng kinh tế mở rộng, tạo lợi thế vận tải xuất khẩu vượt trội cho các doanh nghiệp trong khu vực...

Hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nhà xưởng, sẵn sàng chắc chắn sẽ đáp ứng các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hạ tầng, nhà xưởng sẵn sàng đáp ứng các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

TP Hải Phòng đã và đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng; lấy cải cách thủ tục hành chính làm động lực phát triển; đẩy nhanh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính toàn trình trên không gian mạng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh...

Năm 2024, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX). Trong các năm 2022 và 2023, thành phố cũng luôn giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về hai chỉ số này. Trong khi đó, năm 2024 Hải Dương đứng thứ 14 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng 3 bậc so với năm 2023; đứng thứ 13 cả nước về chỉ số năng cải cách hành chính, tăng 9 bậc so với năm 2023...

Với những kết quả đạt được của hai địa phương trước khi hợp nhất, cùng với các yếu tố “đất – người – vốn – hạ tầng”, TP Hải Phòng mới sẽ tiếp tục mở ra một không gian mới đầy tiềm năng cho thu hút đầu FDI. Thành phố sẽ trở thành “thủ phủ FDI” của miền Bắc.

