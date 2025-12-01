Mùa hoa đánh thức bước chân về miền cực Bắc Tổ quốc

Giữa không gian hùng vĩ, trầm mặc của Cao nguyên đá Đồng Văn, sắc hoa Tam giác mạch nở từ những khe đá nhỏ, trắng trong lúc mới chớm nụ, rồi chuyển hồng phớt, cuối mùa ngả sang sắc tím đỏ đầy mê hoặc.

Thiếu nữ dân tộc Mông thả dáng giữa thung lũng hoa Tam giác mạch dưới nắng sớm. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Khi những cơn gió đông đầu mùa khe khẽ lùa qua các khe núi, Cao nguyên đá Đồng Văn lại thức dậy trong một vẻ đẹp rất riêng.

Đá vẫn xám, núi vẫn cao, nhưng sắc hoa Tam giác mạch trải xuống những thung lũng, triền đá, khiến cả vùng biên ải như khoác lên tấm áo mỏng phớt hồng-tím-trắng, mềm mại đến ngỡ ngàng.

Từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc, loài hoa nhỏ bé ấy như sợi chỉ nối những tầng đá lạnh thành một miền ký ức dịu dàng.

Sắc hoa mềm lại miền đá

Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu mang trong mình dấu tích của trăm triệu năm kiến tạo. Sương sớm phủ lên đá tai mèo màu trắng bạc, trưa xuống nắng hun vàng từng phiến đá, chiều về tiếng khèn Mông lại ngân lên giữa không trung, như gọi gió, gọi mây và gọi những mùa hoa quay lại.

Giữa không gian vừa hùng vĩ, vừa trầm mặc ấy, sắc hoa Tam giác mạch nở từ những khe đá nhỏ, trắng trong lúc mới chớm nụ, rồi chuyển hồng phớt và cuối mùa ngả sang sắc tím đỏ đầy mê hoặc.

Hoa nở từ đá - điều tưởng như nghịch lý lại trở thành quy luật của miền cao nguyên. Tháng 11, từ thung lũng đến triền núi đều phủ kín màu hoa mềm mại. “Chúng tôi muốn du khách đến Đồng Văn là thấy ngay màu hoa, cảm nhận được sức sống mới của vùng đá,” ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn chia sẻ.

Theo ông, năm nay bà con trồng hoa sớm, chăm kỹ từng luống để hoa nở đúng mùa, đúng lễ hội và đẹp nhất cho người đến thăm.

Đi giữa những điểm đến quen thuộc như Lũng Cú, Sủng Là, Lũng Cẩm, Mã Pì Lèng, du khách dễ dàng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hoa. Sủng Là - thung lũng từng được ví là “nơi đá nở thành hoa” mùa này dịu dàng đến lạ.

Lũng Cẩm, với những dãy nhà trình tường vàng sậm, trông như bức tranh cũ được điểm thêm sắc hồng phớt của hoa nở. Còn Mã Pì Lèng, con đèo hùng vĩ nhất miền đá, cũng trở nên mềm mại hơn khi những vạt hoa len theo triền núi, ẩn hiện trên mỏm đá cao vời vợi.

Con người vùng cao cũng góp thêm hồn cho mùa hoa. Những hộ dân ở Đồng Văn chỉnh trang lại nhà cửa, dọn lối đi, trồng thêm vài luống hoa quanh hiên, bổ sung bình nóng lạnh, chăn ấm, wifi để đón khách.

Ở phố cổ Đồng Văn, chị Sùng Thị Mỷ, chủ quán cà phê nhỏ bên chợ, cười hiền hậu nói: “Nhà em không có nhiều, chỉ có ly cà phê nóng với cái nhìn từ mái ngói cổ xuống thung hoa, vậy mà du khách thích lắm. Mùa hoa đến là vui như Tết.”

Hơi thở lễ hội giữa mùa hoa

Nét hồn nhiên của hai thiếu nữ Mông khi dạo bước trên cánh đồng Tam giác mạch ở Đồng Văn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Mùa hoa Tam giác mạch vài năm trở lại đây luôn gắn với một lễ hội nhỏ, nhẹ nhàng như chính vẻ đẹp của hoa.

Năm 2025, lễ hội mang chủ đề “Miền đá nở hoa”, khai mạc vào tối 29/11 khi hoa nở đẹp nhất. Không màu mè, không ồn ã, lễ hội diễn ra như một điểm nhấn tinh tế giữa mùa hoa: một chút âm nhạc, một chút sắc màu văn hóa, một chút nồng ấm của con người vùng cao.

Trên các điểm dừng chân, người dân biểu diễn khèn Mông, thổi sáo, hát dân ca. Dưới chân đèo, bạn có thể bắt gặp những bé gái dân tộc nắm tay nhau múa vòng trong tiếng nhạc.

Một vài bản dựng gian nhỏ trưng bày dệt lanh, thêu hoa văn, hay thử trải nghiệm làm bánh Tam giác mạch-món bánh thơm bùi đặc trưng của vùng cao. Không khí ấy không phô trương mà chân thật, khiến du khách cảm giác như mình đang hòa vào đời sống bản địa.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang khẳng định: Mùa hoa Tam giác mạch không chỉ là mùa du lịch, mà còn là mùa để tôn vinh văn hóa của đồng bào vùng cao. Chúng tôi cố gắng tổ chức lễ hội sao cho bản sắc được giữ gìn, còn du khách thì cảm nhận được sự chân thành của người bà con các dân tộc nơi đây.

Giữa dòng du khách tấp nập ghé thị trấn, dễ dàng bắt gặp những câu chuyện nhỏ thật đáng yêu.

Du khách và trẻ em vùng cao rạng rỡ trong sắc hoa Tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Anh Vũ Minh Đức, 27 tuổi, đến từ Hà Nội chia sẻ trong lúc đứng trên đỉnh dốc Thẩm Mã chụp ảnh: "Em đi Đồng Văn 6 lần rồi, mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa Tam giác mạch là không thể bỏ. Có lẽ vì hoa nở từ đá, nên mỗi lần nhìn thấy là lại thấy mình nhẹ đi một chút. Năm nào có lễ hội, em cũng lên, đi mãi mà chưa thấy chán."

Không chỉ những người trẻ, du khách phương xa cũng có cảm xúc riêng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, du khách đến từ miền quê sông nước Hậu Giang, lần đầu đặt chân đến Đồng Văn mà cứ ngỡ như lạc vào một vùng đất trong phim.

Chị cho biết: "Ở miền Tây quê tôi toàn sông ngòi, vườn cây, còn ở đây đá nhiều mà đẹp quá. Hoa nở trên đá nhìn mong manh lắm, đứng giữa thung lũng hoa mà thấy lòng mình yên đến lạ."

Mùa hoa kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12. Ba tháng ấy như một lời hẹn của miền đá với những ai yêu thiên nhiên và vẻ đẹp của sự bền bỉ. Giữa sắc hoa phớt hồng, những bản làng nép mình dưới chân núi cũng đang được gọi tên ở tầm thế giới.

Pả Vi được vinh danh “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất”, còn Lô Lô Chải - thôn nhỏ nằm dưới chân núi Rồng vừa được UN Tourism trao tặng danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025,” lần đầu tiên một điểm đến du lịch cộng đồng của Tuyên Quang chạm tới giải thưởng quốc tế danh giá này.

Danh hiệu ấy như một nốt nhạc cao trong bản hòa tấu của mùa hoa, khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của văn hóa bản địa nơi cực Bắc.

Dẫu nhiều khu, điểm du lịch trong Công viên địa chất được vinh danh ở tầm quốc tế - từ Pả Vi đến Cao nguyên đá Đồng Văn với danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á” thì điều níu chân du khách thật sự vẫn là vẻ mộc mạc, nguyên sơ và chân tình của con người vùng đá. Đến rồi đi, nhưng ai cũng mang theo cảm giác như còn nợ miền hoa này một lần trở lại.

Nhìn lại, hoa Tam giác mạch không chỉ đẹp ở sắc màu. Hoa đẹp ở sự bền bỉ vươn lên từ đá, đẹp ở câu chuyện mà người vùng cao gửi gắm vào từng mùa nở. Trong hơi lạnh đầu đông, giữa những triền núi gió, loài hoa ấy như sợi chỉ hồng nối thiên nhiên với con người, nối hiện tại với ký ức bao đời.

Mỗi năm, khi mùa hoa trở lại, Cao nguyên đá như trẻ hơn, sống động hơn, lòng người cũng như nhẹ đi. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi mùa Tam giác mạch đi qua lại có thêm những bước chân quay về.

Người ta trở lại không chỉ để ngắm hoa, mà để tìm lại sự bình yên trong đá, sự ấm áp trong nụ cười người miền núi, và một cảm giác rất khó gọi tên - cảm giác rằng nơi này luôn có một chút gì đó dành riêng cho mình.

Nguồn Vietnam+