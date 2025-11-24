Vĩnh Khánh vào danh sách 10 con phố thú vị nhất thế giới

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh, TP HCM, được tạp chí du lịch hàng đầu tại Anh, Time Out, vinh danh vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng những con phố thú vị nhất thế giới 2025.

Xuống phố là cách tốt nhất để cảm nhận nhịp đập thực sự của một thành phố, từ việc ghé thăm các cửa hàng độc lập, quán cà phê hay tìm một chỗ ngồi tại quán bar sôi động. Theo các chuyên gia của Time Out, đường phố là nơi du khách tìm thấy “cuộc sống địa phương chân thực nhất”. Ý tưởng này là cảm hứng cho danh sách “Những con phố thú vị nhất thế giới 2025” (Coolest Streets) được công bố vào cuối tháng 11.

Để lập danh sách này, tạp chí dựa vào mạng lưới biên tập viên và cây bút toàn cầu, những người đề cử các góc phố xứng đáng được vinh danh tại thành phố họ sinh sống.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh nằm tại phường Khánh Hội (quận 4 cũ), TP HCM nằm thứ 10 trong danh sách, được biết đến là thiên đường ốc và hải sản, sôi động về đêm, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách.

Một quán nướng hải sản trên phố Vĩnh Khánh. Ảnh: Will fly for food

Thế nào là một con phố “cool”?

Sự thú vị (cool) mang tính chủ quan, nhưng theo biên tập viên Grace Beard, các con phố trong danh sách đều “tràn ngập các cơ sở kinh doanh, những địa điểm ăn uống tuyệt vời và nhiều hoạt động vui chơi”.

Về mặt kiến trúc, không có mẫu số chung nào. Đó có thể là một lối đi bộ ven kênh hay một đại lộ lớn. Ví dụ, Pacific Coast Highway tại Malibu, Mỹ đứng thứ 25. Dù thường được xem là đường cao tốc cho các chuyến “road trip”, tạp chí cho rằng nếu đỗ xe lại, du khách sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị để ăn uống và trải nghiệm, đặc biệt là tinh thần cộng đồng.

Đứng thứ hai trong danh sách là Orange Street tại Osaka, Nhật Bản. Đây từng là khu vực chuyên bán đồ cổ, nay trở thành điểm đến pha trộn giữa thời trang đường phố, các cửa hàng retro và ẩm thực ngoài trời.

Vị trí thứ ba thuộc về Rua do Bonjardim tại Porto, Bồ Đào Nha, nơi hội tụ các cửa hàng tạp hóa kiểu cũ, khách sạn và nhà hàng sáng tạo. Đường Fanghua tại Thành Đô, Trung Quốc giữ vị trí thứ 4, được mô tả là “nơi lý tưởng để ngắm nhìn dòng người qua lại”.

Đại diện Bắc Mỹ có thứ hạng cao nhất là Sherbrooke Street West tại Montreal, Canada) lọt vào top 5 nhờ các tòa nhà lịch sử, bảo tàng và không khí học thuật từ Đại học McGill.

Tại New York, Mỹ, đường Orchard ở khu Lower East Side đứng thứ 8. Tuyến phố được ca ngợi nhờ chuỗi cửa hàng kinh doanh thú vị, bao gồm hiệu sách kiêm phòng thu podcast P&T Knitwear.

Chủ sở hữu Bradley Tusk chia sẻ việc được vào danh sách là một vinh dự. “Khi ông tôi mở cửa hàng P&T Knitwear ban đầu vào năm 1952, tôi nghi ngờ việc ông biết “cool” nghĩa là gì, chứ đừng nói đến việc cháu trai ông sẽ mở một hiệu sách trên con phố được xem là thú vị nhất thế giới”, Tusk nói.

Danh sách dành cho ai?

Tạp chí cho biết bảng xếp hạng mang lại cảm hứng cho cả du khách lẫn người dân địa phương.

“Đây là những địa điểm được người địa phương yêu thích”, Grace Beard giải thích. "Nhưng có thể vẫn còn những người dân chưa từng ghé thăm hoặc nghe nói đến con phố được vinh danh trong chính thành phố của họ. Với du khách, chúng tôi hy vọng danh sách mang đến thông tin giá trị để lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo".

10 con phố “chất” nhất thế giới 2025 1. Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazil 2. Orange Street, Osaka, Nhật Bản 3. Rua do Bonjardim, Porto, Bồ Đào Nha 4. Fanghua Street, Thành Đô, Trung Quốc 5. Sherbrooke Street West, Montreal, Canada 6. Montague Road, Brisbane, Australia 7. Maybachufer, Berlin, Đức 8. Olympou Street, Thessaloniki, Hy Lạp 9. Orchard Street, New York City, Mỹ 10. Vĩnh Khánh, TP HCM, Việt Nam

Nguồn vnexpres.net