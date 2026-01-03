Bệ phóng đưa du lịch Cà Mau “cất cánh”

Nơi địa đầu cực Nam của dải đất hình chữ S luôn làm say đắm lòng du khách bởi vẻ nguyên sơ của rừng xanh, biển bạc, sắc màu văn hoá độc đáo cùng con người mến khách, nghĩa tình. Không tự bằng lòng với “gia tài” có sẵn, Cà Mau quyết tâm biến vốn quý thành lợi thế khác biệt. Trong đó, việc dồn sức phát triển các sản phẩm du lịch mang tầm cỡ quốc gia được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng để du lịch Cà Mau cất cánh, vươn xa. Khát vọng lớn, tầm nhìn xa

Nhận định về du lịch Cà Mau, bà Phạm Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bày tỏ niềm tin rằng sự hợp nhất không chỉ nhân lên nội lực mà còn làm cho khát vọng phát triển du lịch trở nên to lớn, rõ ràng hơn.

Nhận định ấy đang dần hiện hữu khi Cà Mau phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2050. Ðây là quyết sách thể hiện tinh thần quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, với tầm nhìn chiến lược nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.

Cà Mau đặt mục tiêu phát triển Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau trở thành điểm đến quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Xác định Khu Du lịch Mũi Cà Mau trở thành khu du lịch quốc gia, đồng thời đưa khu vực Nhà Mát - Bạc Liêu vào nhóm địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia là căn cứ chính thức để tỉnh ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo đủ điều kiện công nhận. Khi định vị ở tầm quốc gia, các khu vực này sẽ được quan tâm hỗ trợ về hạ tầng, xúc tiến, quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh triển khai các bước đi chiến lược một cách bài bản và đúng hướng”.

Ðiểm du lịch Ðiện gió Bạc Liêu nằm trong không gian phát triển du lịch khu vực Nhà Mát.

Hội tụ nhiều lợi thế sau hợp nhất, việc Cà Mau xác lập 2 khu vực phát triển trọng điểm không chỉ là động thái định vị ngay những không gian phát triển, thương hiệu du lịch mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, rõ ràng trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, giàu sức cạnh tranh. Ðây là yếu tố cần thiết và cấp bách trong bối cảnh Cà Mau phải tạo ra sự thống nhất về hình ảnh, thương hiệu, nhất là đường hướng phát triển du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

“Tuy út mà sửa soạn đẹp hơn”

So với các tỉnh, thành trong vùng, Cà Mau gặp không ít bất lợi trong phát triển du lịch khi nằm xa các trung tâm cung cấp khách trọng điểm của quốc gia; hạ tầng giao thông còn yếu và thiếu tính kết nối; sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn cao cấp chưa nhiều... Thế nhưng, tỉnh không xem yếu điểm ấy là lực cản, mà chính là động lực để đổi mới tư duy phát triển. Những giải pháp, định hướng xây dựng 2 khu du lịch quốc gia là minh chứng rõ nhất cho “tư duy ngược” này.

Xác định công tác lập quy hoạch là “kim chỉ nam” cho phát triển, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan cùng xã Ðất Mũi, xã Ðất Mới lựa chọn những không gian trọng tâm của khu du lịch, các phân khu, điểm du lịch, không gian cửa ngõ, cảng đầu mối, trục cảnh quan, không gian bảo tồn thiên nhiên và văn hoá, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Nhằm tạo dựng không gian phát triển mang bản sắc riêng, tránh đầu tư manh mún, chồng chéo, các đơn vị ưu tiên nghiên cứu những không gian đặc thù sông nước, khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển và rừng gắn với phát triển giao thông thuỷ.

Du khách trải nghiệm bắt cá đêm tại Khu Du lịch Hoàng Hôn (xã Ðất Mũi).

Với quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội, Cà Mau xem môi trường đầu tư là chìa khoá mở ra cánh cửa đón nhà đầu tư có tâm và có tầm. Vì vậy, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, thủ tục, công khai danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 2 khu vực trọng điểm phát triển khu du lịch quốc gia. Ðồng thời, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, phù hợp với định hướng phát triển khu du lịch quốc gia; ưu tiên các dự án quy mô lớn, mang tính động lực.

Sắc màu văn hoá độc đáo của đồng bào Khmer là tiềm năng để Cà Mau phát triển du lịch.

Trong bối cảnh mới, Cà Mau đang tự “sửa soạn” cho mình hành trang phát triển du lịch bằng khát vọng lớn, tầm nhìn xa để biến những quyết sách thành nguồn lực, hành động đưa con tàu du lịch Cà Mau vươn ra biển lớn.

Nguồn baocamau.vn