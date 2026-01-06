Điểm đến xanh trong tương lai

Điện Biên hôm nay đang từng bước định hình một hướng đi mới đó là phát triển nông nghiệp xanh ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp bền vững. Cánh đồng Mường Thanh mênh mang, những đồi chè Shan tuyết phủ sương, nương dứa trải dài hay các trang trại ứng dụng công nghệ cao... đã và đang tạo ra nông sản sạch, đồng thời hứa hẹn trở thành những “điểm đến xanh” đầy tiềm năng trong tương lai.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp không còn dừng lại ở kinh nghiệm truyền thống. Thay vào đó, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đang được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như mô hình trồng nho mẫu đơn theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng cam bưởi hữu cơ (phường Nam Thanh), trồng dưa lưới, dưa lê trong nhà màng (xã Thanh Nưa, xã Thanh Yên), trồng cà chua, trồng rau công nghệ cao (xã Si Pa Phìn)... Cùng với hoạt động sản xuất, tỉnh Điện Biên đã từng bước đưa chuyển đổi số vào chuỗi giá trị nông nghiệp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã và đang được nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể OCOP xây dựng và triển khai. Mỗi sản phẩm nông nghiệp ngoài việc có bao bì, nhãn mác, thì còn kể câu chuyện về vùng trồng, quy trình canh tác, chất lượng và thương hiệu địa phương.

Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm như cà phê Mường Ảng, chè Shan tuyết Tủa Chùa, gạo Mường Thanh, dứa mật Pu Lau, hay khoai sọ tím Tủa Chùa... đã và đang góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo nền tảng để phát triển du lịch trải nghiệm gắn với đặc sản vùng miền.

Mô hình trồng cam, bưởi hữu cơ tại bản Bồ Hóng, phường Mường Thanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời trở thành địa điểm trải nghiệm, giúp du khách hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất nông sản sạch của người dân địa phương.

Ở Điện Biên, những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang dần trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể tham quan các khu nhà màng, vườn ươm, trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; trực tiếp trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến nông sản; tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số, truy xuất nguồn gốc hay thương mại điện tử trong nông nghiệp. Những trải nghiệm này giúp du khách hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất nông sản sạch của người dân địa phương.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang tích hợp các phần mềm hỗ trợ tham quan, quảng bá hình ảnh kết hợp xây dựng hệ thống du lịch thông minh, số hóa thông tin điểm đến, di sản văn hóa, sản phẩm du lịch như: App “Hỗ trợ tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ” hay “Hệ thống thông tin du lịch thông minh” có tích hợp các phần mềm quản lý, tương tác giữa các đơn vị du lịch cũng như hỗ trợ khách hàng trải nghiệm về các dịch vụ của tỉnh. Qua đó, du khách có thể tiếp cận thông tin về lịch sử, văn hóa, ẩm thực đến sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của từng vùng qua nền tảng số và các ứng dụng di động hoặc mã QR .

Ở nhiều bản làng như Nà Sự, Phiêng Lơi và nhiều bản văn hóa khác, hiện nay vẫn còn lưu giữ được không gian sinh thái trong lành, cảnh quan tự nhiên hài hòa cùng những giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú... Khoa học và công nghệ cũng đóng vai trò như một chất xúc tác, giúp người dân nâng cao nhận thức, cải tiến phương thức sản xuất, phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh bản làng trên các nền tảng số mà vẫn bảo tồn được cảnh quan, môi trường và giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách về du lịch xanh, du lịch trải nghiệm.

Đằng sau những đổi thay đó là định hướng của tỉnh cùng vai trò nòng cốt của ngành Khoa học và Công nghệ trong việc tham mưu cơ chế, chính sách, triển khai đề tài, dự án gắn với thực tiễn địa phương. Mỗi năm tỉnh Điện Biên có hàng chục nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tiêu chuẩn chất lượng và chuyển đổi số. Việc kết hợp đầu tư hạ tầng số, từ mạng viễn thông, internet băng rộng đến các nền tảng dữ liệu dùng chung đã tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận công nghệ, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Mặt khác, phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng đã góp phần thu hẹp khoảng cách số, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn về địa hình phức tạp, hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực hạn chế. Song từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao đã và đang hình thành, từ cách làm mới trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, số hóa du lịch và quảng bá sản phẩm, có thể thấy rõ định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.

Khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được đầu tư đúng hướng, những cánh đồng, nương rẫy, bản làng của Điện Biên sẽ vừa là nơi sản xuất, vừa là điểm đến xanh để du khách tìm đến trải nghiệm, khám phá, cảm nhận sự hài hòa của con người và thiên nhiên vùng Tây Bắc.

Nguồn baodienbienphu.vn