Hải Phòng phát huy lợi thế từ du lịch nông thôn

Không chỉ có bến cảng sôi động, Hải Phòng còn những đồng đất màu mỡ, trù phú. Thay vì chỉ khai thác nguồn lợi từ nông nghiệp, người dân đã mạnh dạn đầu tư, phát triển du lịch nông nghiệp.

Du khách về trải nghiệm mùa vải chín tại tiểu khu du lịch Đồng Mẩn (xã Thanh Hà).

Điểm hẹn mới của du khách

Những năm gần đây, xu hướng tìm về không gian làng quê để nghỉ ngơi, trải nghiệm nông nghiệp đang trở lại mạnh mẽ. Du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn được tự tay hái trái, xuống đồng, thưởng thức đặc sản địa phương.

Tại các xã Thanh Hà, Hà Đông vào mùa vải chín, từng đoàn khách nườm nượp đổ về thăm các vườn vải VietGAP, GlobalGAP. Nhiều hộ dân mở cửa vườn đón khách, vừa quảng bá nông sản, vừa tăng thêm thu nhập. Chị Hoàng Hồng Lan, du khách Hà Nội, chia sẻ trong chuyến thăm vườn vải: “Hái vải giữa vườn, hít mùi thơm của trái chín mang lại cảm giác rất yên bình. Đây là những trải nghiệm thú vị giữa cuộc sống xô bồ, hối hả”.

Để chuyên nghiệp hóa mô hình, một số xã quy hoạch vùng sản xuất, tập huấn tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đồng thời cải tạo giao thông, lắp điện chiếu sáng, xây nhà đón tiếp khách tại khu di sản cây vải tổ. Đây là bước đi cần thiết để biến tài nguyên vườn cây thành sản phẩm du lịch đặc thù.

Tại khu du lịch đảo Bầu, xã An Khánh du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động nông nghiệp như bắt cá, thu hoạch nông sản, chiết ghép cành, kéo vó bè, tham quan vườn cây hoặc xem múa rối nước - một nét văn hóa đặc sắc của miền quê Bắc Bộ... Nhiều trường học lựa chọn nơi đây để tổ chức hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khóa. Ông Reinhold Weber, du khách người Đức chia sẻ sau chuyến trải nghiệm bắt cá và chèo xuồng: “Tôi đi nhiều vùng nông thôn ở Việt Nam nhưng đảo Bầu mang đến cảm giác rất thân thiện, các hoạt động trải nghiệm gần gũi với đời sống. Người dân thân thiện, thiên nhiên trong lành, văn hóa sinh hoạt đặc trưng”.

Ngoài những mô hình này, Hải Phòng còn có mô hình trải nghiệm vườn trồng nho Hạ đen, táo Bàng La tại phường Nam Đồ Sơn, phường Ái Quốc...

Khi đến những vườn cây này, du khách sẽ được thử làm nông dân cùng trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, Hải Phòng có hơn 60 làng nghề truyền thống và nhiều làng nghề tuổi đời hàng trăm năm.

Lợi thế lớn để phát triển du lịch nông thôn

Với hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, Hải Phòng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nông thôn bền vững, tạo sinh kế mới cho người nông dân.

Trong đề án phát triển du lịch nông thôn đến năm 2030, Hải Phòng xác định đây là một trong những hướng đi mới, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Hải Phòng có lợi thế phát triển du lịch đến từ hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng vùng cây ăn quả (ổi, vải, táo, nhãn), vùng nuôi thủy sản, cánh đồng lúa, khu trang trại sinh thái. Bên cạnh đó, hệ thống sông ngòi dày đặc thuận lợi phát triển du lịch sông nước, xe đạp sinh thái; các làng nghề truyền thống như: vàng bạc, bánh đa, nước mắm, làm hương... mang lại giá trị văn hóa và thương mại cao.

Ngoài ra, hệ thống di tích dày đặc tạo thuận lợi để thành phố kết hợp du lịch tâm linh với trải nghiệm nông nghiệp. Ông Trần Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Tài nguyên du lịch của các xã còn rất phong phú, chỉ cần được tổ chức tốt là hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm đặc sắc, bền vững, đóng góp trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới”.

Theo khảo sát của nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách nội địa, nhất là gia đình trẻ và nhóm bạn đang có nhu cầu về trải nghiệm như một ngày làm nông dân, thu hoạch nông sản, ẩm thực cây nhà lá vườn, làng nghề văn hóa bản địa, hoạt động ngoài trời, giáo dục trải nghiệm cho trẻ...

Du khách quốc tế cũng có xu hướng tìm đến không gian nông thôn để khám phá đời sống và văn hóa bản địa. Đây là thị trường giàu tiềm năng nếu được đầu tư bài bản.

Để du lịch nông thôn tại Hải Phòng phát triển xứng với tiềm năng, thành phố cần hỗ trợ cải tạo đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống chỉ dẫn, nhà vệ sinh đạt chuẩn, tăng kết nối với đường cao tốc và những tuyến vận chuyển hiện có. Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng từng địa phương; đào tạo cho người dân, đặc biệt là các hộ tham gia đón khách; liên kết doanh nghiệp lữ hành tổ chức tour du lịch chuyên nghiệp, tăng tính trải nghiệm.

Ngoài ra, truyền thông và chuyển đổi số như số hóa bản đồ điểm đến, gắn mã QR cho vườn cây, làng nghề, làm video quảng bá mùa vải, mùa hoa màu, lễ hội làng trên các nền tảng mạng xã hội là rất cần thiết. Theo ông Nguyễn Minh Phương, Phó giám đốc Vietravel Hải Phòng, du lịch nông thôn Hải phòng muốn bứt phá thì phải chú trọng chính sách hỗ trợ, liên kết tour tuyến, quảng bá nông sản và xây dựng nội dung thuyết minh bài bản...

Nguồn baohaiphong.vn