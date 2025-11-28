Quảng Ninh quyết tâm xác lập kỷ lục mới về thu ngân sách

Bước vào đầu năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách trên 57.300 tỷ đồng. Thế nhưng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao, linh hoạt, sáng tạo của tỉnh, nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường công tác thu ngân sách, Quảng Ninh đang phấn đấu xác lập kỷ lục mới về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%.

Thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, cùng chủ đề công tác năm là “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, cả hệ thống chính trị của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách địa phương.

Trong bối cảnh đặc biệt của năm 2025 thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với đó là triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh càng thể hiện quyết tâm cao trong triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Trong đó, tỉnh đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng lên trên 14%, qua đó tạo đà cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Sản xuất sản phẩm sợi dệt phục vụ ngành công nghiệp may mặc tại KCN Hải Hà.

Ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường triển khai, thực hiện Kết luận số 1286-KL/TU ngày 10/7/2025 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 281/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025, Kết luận số 01-KL/TU ngày 10/10/2025 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tham mưu điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng quý IV và cả năm để phấn đấu bứt phá tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các biện pháp điều hành kinh tế trên toàn diện các lĩnh vực như: Chỉ đạo giảm chi phí thuê mặt biển; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất san lấp, giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án trọng điểm; trực tiếp gặp gỡ, làm việc với ngành than, điện; xúc tiến với nhiều nhà đầu tư tiềm năng vào các khu công nghiệp; đẩy mạnh quảng bá, kết nối tổ chức chuỗi các sự kiện du lịch có sức lan tỏa, mang tầm cỡ quốc tế...

Từ sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 10 năm 2025 đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, bứt phá. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 ước tăng 36,46% so với cùng kỳ, luỹ kế 10 tháng tăng 34,16% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch 10 tháng ước đạt 18,43 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch 10 tháng ước đạt 48.362 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Kết thúc 10 tháng năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã sản xuất được 32,5 triệu tấn than, đạt 88% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước tại Quảng Ninh trên 17.000 tỷ đồng. Cả năm 2025, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 36,8 triệu tấn than, tiêu thụ 50 triệu tấn.

Khai thác than tại khai trường Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh 10 tháng đạt 3,386 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 3,757 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong 10 tháng, số thu xuất nhập khẩu đạt 13.655 tỷ đồng. Chi cục Hải quan khu vực VIII đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 17.800 tỷ đồng thu xuất nhập khẩu trong cả năm 2025.

Từ kết quả tích cực trong triển khai nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, đã đóng góp lớn vào nhiệm vụ thu ngân sách chung của tỉnh Quảng Ninh với con số ấn tượng 10 tháng tổng thu ngân sách của Quảng Ninh đã vượt chỉ tiêu đặt ra đầu năm, đạt 67.960 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Trung ương giao, 119% dự toán tỉnh giao, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa đạt 54.285 tỷ đồng, vượt 45% so với dự toán Trung ương giao, vượt 37% so với dự toán tỉnh giao, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.

Triển khai quyết liệt chủ đề công tác năm “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, Quảng Ninh quyết tâm xác lập kỷ lục mới về thu ngân sách, trong đó dự kiến cả năm 2025, tổng thu ngân sách của Quảng Ninh sẽ đạt gần 82.000 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 64.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 17.800 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho cả năm, Quảng Ninh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, duy trì ổn định sản xuất than, điện; tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đưa các công trình, dự án vào hoạt động, nhất là các nhà máy chế biến, chế tạo. Cùng với đó tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ các thủ tục, khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng đã nằm trong kế hoạch tăng trưởng, giải quyết dứt điểm các thủ tục để thực hiện thi công trong quý IV/2025.

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến dịch kích cầu du lịch cuối năm, khai thác tối đa hiệu ứng lan toả của các sự kiện lớn, quyết tâm thu hút 2,85 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 8.600 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm 2025.

Kết thúc năm 2025 cũng là khởi đầu cho nhiệm kỳ mới 2025-2030 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Quảng Ninh quyết tâm xác lập kỷ lục mới về thu ngân sách, qua đó tạo tiền đề cho giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nguồn baoquangninh.vn