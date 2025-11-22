Trên cánh đồng thốt nốt An Giang vào mùa đẹp nhất trong năm

{title}
{publish}
{head}
Cánh đồng thốt nốt xã An Cư (An Giang) đang vào mùa đẹp nhất trong năm khi những ruộng lúa ở đây đang dần chuyển từ xanh sang vàng, tạo nên khung cảnh xao xuyến lòng người.
Xã An Cư ở biên giới phía tây của tỉnh An Giang (một phần của H.Tịnh Biên, An Giang cũ), nằm cách Long Xuyên khoảng 80 km và cách TP.HCM hơn 260 km. Vùng đất này từ lâu được biết đến như một trong những nơi sở hữu cảnh quan đẹp nhất của miền Tây, nơi núi cao kề cánh đồng rộng, và hàng thốt nốt vươn cao giữa bầu trời xanh biếc.
Du khách muốn tìm đến những cánh đồng tuyệt đẹp ở xã An Cư có thể tra cứu các điểm nổi tiếng như “thốt nốt sinh đôi” hay “hàng thốt nốt huyền thoại, xã An Cư (xã Văn Giáo cũ)”, vốn được xem là những tọa độ đẹp nhất để chiêm ngưỡng mùa vàng
Không chỉ có màu xanh của núi và những ruộng lúa, cánh đồng thốt nốt còn có bầu không khí mát lành quanh năm, khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai thích sự tĩnh lặng và khoáng đạt
Cây thốt nốt đôi là điểm nhấn vô cùng nổi tiếng ở cánh đồng này, phần lớn du khách ghé thăm cánh đồng thốt nốt đều ghé thăm cây thốt nốt này
Khoảng tháng 11, khi những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển sang sắc vàng óng, cánh đồng thốt nốt chính thức bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Đó là thời khắc mà cảnh quan như được “thay áo mới”, rực rỡ mà hiền hòa, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng khó lòng rời mắt. Đây cũng là thời điểm cánh đồng thốt nốt tại xã An Cư thu hút nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh ghé thăm
Sự mộc mạc của cảnh đồng quê có con đường cong cong chạy qua hàng cây thốt nốt thẳng tắp khiến nhiều du khách không khỏi xao xuyến
Vào sáng sớm, những người nông dân Khmer đã có mặt ngoài đồng. Hình ảnh họ làm việc ở ruộng lúa xanh ngát, cạnh đó là hàng thốt nốt thẳng tắp, tạo nên bức tranh đời thường bình dị nhưng giàu cảm xúc
Tại xã An Cư cũng có nhiều điểm check-in nổi tiếng và là nơi du khách dễ dàng bắt gặp những hoạt động văn hóa đặc trưng của người Khmer. Từ cảnh thu hoạch lúa theo lối truyền thống đến việc thưởng thức ly nước thốt nốt tươi mát ngay tại ruộng, tất cả tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi vừa độc đáo
Sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa khiến hành trình khám phá mùa lúa chín ở An Giang của du khách không chỉ là chuyến đi ngắm cảnh, mà còn là cơ hội tìm hiểu đời sống, phong tục của cộng đồng Khmer nơi đây
Cánh đồng thốt nốt cũng là biểu tượng của vùng đất này. Những thân cây cao vút, dáng đứng mạnh mẽ giữa trời, hòa cùng sắc lúa và gió đồng, góp phần tạo nên vẻ đẹp khó có nơi nào có được
Thốt nốt cũng là nguồn nguyên liệu quý để làm đường, rượu và nhiều món đặc sản nổi tiếng. Sự hiện diện của cây thốt nốt trong đời sống và văn hóa đã tạo nên bản sắc rất riêng cho vùng đất xã An Cư, khiến vùng đất này trở thành điểm đến khiến du khách luôn nhớ mãi khi có dịp ghé thăm.
Nguồn thanhnien.vn
Hoa tam giác mạch năm 2025 được trồng trên diện tích hơn 40 ha, lễ hội hoa tam giác mạch 2025 khai mạc ngày 29/11 với nhiều hoạt động.
Có thể nói, phát triển du lịch gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng để Cà Mau giới thiệu, quảng bá các thế mạnh của mình đã trở thành nhu cầu tất yếu cho...
Lâm Đồng ngàn hoa không chỉ cuốn hút du khách bởi cảnh quan thơ mộng, khí hậu mát mẻ mà còn bởi những phiên chợ nhỏ xinh mang dấu ấn địa phương.
Ngày 17/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Anh Trần Mạnh Hùng tại Hải Phòng đã tiên phong tích tụ ruộng đất và trở thành 'nhạc trưởng' của 120 thành viên CLB Đại điền, hồi sinh hàng ngàn hecta đất bị bỏ hoang. "Canh...
Từ nay đến 2030, TP.HCM dự kiến sẽ đầu tư 3 cảng tàu khách quốc tế, trong đó có cảng tại Vũng Tàu đón được các siêu tàu cỡ lớn hàng tốp đầu.
Tạp chí du lịch National Geographic giới thiệu Đà Lạt với các điểm săn mây, ngắm đỉnh Langbiang ẩn hiện trong sương, đồi thông nhấp nhô, tạo cảnh sắc cuốn hút lúc bình minh.