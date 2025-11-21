Có gì thu hút ở lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2025?

Hoa tam giác mạch năm 2025 được trồng trên diện tích hơn 40 ha, lễ hội hoa tam giác mạch 2025 khai mạc ngày 29/11 với nhiều hoạt động.

Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 khai mạc 20h ngày 29/11 tại sân Quảng trường Thanh niên xã Đồng Văn với chủ đề “Miền đá nở hoa”, khởi đầu cho mùa lễ hội lớn nhất trong năm tại Hà Giang. Để phục vụ khách du lịch, mùa hoa tam giác mạch năm nay kéo dài từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, trong đó các hoạt động cao điểm diễn ra từ 25/10 đến 8/12.

Hoa đã được trồng từ ngày 5/9 đến 30/10 trên diện tích 40 ha tại các khu vực quanh xã Đồng Văn. Trong suốt mùa hoa, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch cung cấp các thông tin về lễ hội, lưu ý đi lại, ăn ở để du khách có được những trải nghiệm tốt nhất.

Hoa tam giác mạch ở Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Thành

Các hoạt động ở lễ hội hoa tam giác mạch

Bên cạnh lễ khai mạc, các hoạt động liên quan đến lễ hội gồm có:

Trải nghiệm các điểm trồng hoa, điểm dừng chân

- Thời gian: Từ 25/10 đến hết ngày 30/11

- Địa điểm: Các điểm trồng hoa tam giác mạch, điểm dừng chân trên địa bàn các xã khu vực Đồng Văn. Du khách được ngắm hoa, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian (hát dân ca, thổi sáo, múa khèn).

Trưng bày hoa tam giác mạch

Thời gian: 7/11 đến hết ngày 30/11

Địa điểm: sân khấu đá Phố Cổ, trước cổng chợ Phố cổ và khu vực chân màn hình LED, hai bên trục đường trước cổng Đảng uỷ, HĐND và UBND xã, hai bên đầu đường (trước và sau cổng chính của sân quảng trường).

Trưng bày ảnh nghệ thuật

Thời gian: 22/11 đến hết ngày 8/12

Địa điểm: Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản, ẩm thực và dược liệu địa phương

- Thời gian: Từ 21/11 đến hết ngày 8/12 (trước và sau lễ hội một tuần)

- Địa điểm: Chợ Phố cổ xã Đồng Văn. Trong đó, 10 gian hàng ẩm thực địa phương gồm các món thắng cố, lẩu, mèn mén, xôi ngũ sắc, bánh truyền thống, chè nóng, thịt nướng tổng hợp, bánh ngô nếp, rượu ngô men lá kèm các hoạt động khác như đua cá, bịt mắt dê, chặt mía.

Giao lưu văn nghệ dân gian với du khách

- Thời gian: Ngày 21 đến 28/11 vào các buổi tối từ 20h đến 21h30

- Địa điểm: sân khấu đá Phố Cổ, khu vực giếng nước thần, cổng phố cổ, bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, quảng trường Thanh niên. Chương trình có các trò chơi dân gian ném còn, giao lưu với du khách các điệu múa dân gian, dân ca, các điệu nhảy hiện đại và dân gian, các làn điệu hát dân ca, lửa trại, trải nghiệm các điệu nhảy cộng 7 đồng các dân tộc Tày, dân tộc Mông, dân tộc Lô Lô, văn nghệ cộng đồng hát cho nhau nghe.

Thi trồng, tạo hình hoa tam giác mạch

Thời gian: từ 13 đến 23/10, thời gian chấm thi từ 25 đến 27/11, trao giải đêm 30/11. Chương trình có chủ đề “Về với miền hoa”, với đối tượng tham gia là các cơ quan, đơn vị, các trường học, các thôn tại trung tâm xã, các cá nhân, người dân tại xã Đồng Văn.

Ngoài ra còn có các chương trình thắp nến tri ân tại tượng đài Thanh niên Xung phong, Thi các môn thể thao dân tộc, Trình diễn trang phục truyền thống nguyên bản các dân tộc và tham gia tập luyện chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, văn nghệ dân gian, đốt lửa trại; giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm địa phương...

Các điểm ngắm hoa đẹp nhất

Hoa tam giác mạch được trồng trên diện tích 40 ha tại các khu vực quanh xã Đồng Văn, cụ thể ở các thôn Sà Phìn, Phố Cáo, Lũng Phìn, Sủng Là, Phó Bảng, Ma Lé, làng văn hóa Lũng Cẩm.

Hoa cũng được trồng dọc Quốc lộ 4C nối Đồng Văn và Mèo Vạc, dọc tỉnh lộ 182B từ Đồng Văn đi Lũng Cú.

Các điểm trưng bày hoa gắn với biểu tượng địa danh gồm có ngã 3 Đồng Văn đi Lũng Cú, tượng đài Thanh niên Xung phong, cổng chào Đồng Văn, sân khấu đá phố cổ, trước cổng chợ phố cổ.

Du khách cũng có thể ghé thảo nguyên Suôi Thầu, xã Xín Mần, một trong những nơi có hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang. Tuy nhiên, nơi này khá xa Đồng Văn (hơn 200 km), theo hướng di chuyển khác. Du khách nên lên kế hoạch trước và lựa chọn cung đường phù hợp.

Hoa tam giác mạch ở Suôi Thầu. Ảnh: Vinh Dav

Các điểm khác nên đến dịp lễ hội

Lô Lô Chải, làng du lịch tốt nhất thế giới 2025, là điểm đến không thể bỏ qua. Cạnh Lô Lô Chải có làng Thèn Pả cũng là địa điểm được gợi ý.

Các điểm đến nổi tiếng khác gồm có cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, du thuyền sông Nho Quế, dinh thự họ Vương, núi đôi và cổng trời Quản Bạ, rừng thông Yên Minh.

Lưu ý đi lại

Theo tư vấn từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, các dịp cuối tuần, lượng du khách đổ về đông nên có thể sẽ xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Nếu có ùn tắc, cảnh sát giao thông sẽ có phân luồng và thông báo các lưu ý qua app được công khai trên fanpage và các mạng xã hội của địa phương.

Một số tuyến đường nguy cơ ùn tắc cao gồm Quốc lộ 4C từ phường Hà Giang đi xã Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, tuyến đường đèo Mã Pì Lèng, các tuyến đường trung tâm xã Đồng Văn, tuyến đường đi cột cờ Lũng Cú, tuyến đường xuống bến thuyền sông Nho Quế.

Anh Vinh Nguyễn, chuyên tour đưa đón khách du lịch giữa Hà Giang - Đồng Văn, cho hay đường Hà Giang thường chỉ ùn, không tắc lâu, tình trạng xảy ra khi hàng dài xe nối đuôi nhau ở dốc Thẩm Mã cuối tuần 14/11 xảy ra do có tai nạn giao thông, mất khoảng 20-30 phút thông tuyến. Ngoài ra, còn có một số nhà thầu đang thi công ở đoạn dốc Cổng trời Quản Bạ nên việc lưu thông có hạn chế.

Theo anh Vinh, từ phường Hà Giang, du khách có thể chọn hai tuyến đường chính đến Đồng Văn và Lũng Cú. Một đường theo Quốc lộ 4C đi qua Quản Bạ - Yên Minh, đường còn lại theo Đường tỉnh 176 - 182 qua Du Già - Mèo Vạc. Tùy theo hành trình, du khách có thể chọn đường đi cho phù hợp để tránh các đoạn có thể ùn tắc.

Khi thời tiết nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế, du khách sử dụng đèn chiếu màu vàng và chú ý quan sát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường. Khi xuống dốc, đi số thấp để hỗ trợ hệ thống phanh, tránh trục trặc về má phanh.

Ăn ở

Homestay ở bản Pả Vi, Mèo Vạc. Ảnh: Ban quản lý Pả Vi

Với trung tâm mùa hoa tam giác mạch ở xã Đồng Văn, du khách có thể đặt phòng ngay tại Đồng Văn và các địa danh lân cận, kết hợp tham quan.

Đồng Văn: có lượng lớn khách sạn, nhà nghỉ, homestay, phục vụ nhiều đối tượng du khách từ bình dân đến trung cấp như: Epic Đồng Văn, Phương Bắc, Hoa Cương, Hoàng Ngọc, Lâm Tùng, Khải Hoàn, Đồng Văn Stone Hotel,

Mèo Vạc (cách Đồng Văn khoàng 40 km): các khách sạn gợi ý gồm: làng H'Mông Pả Vi (với hơn 20 homestay), Ma Pi Leng Ecolodge, Meo Vac Cosy Hostel, Auberge De Homestay Mèo Vạc, Lo Lo Homestay & Cafe Mèo Vạc, Thào Gia Homestay Mèo Vạc, Ong Vàng Mèo Vạc.

Lũng Cú (cách Đồng Văn khoảng 45 km) có hai địa điểm làng du lịch cộng đồng và Lô Lô Chải và Thèn Pả. Các homestay gợi ý: Lolo Village Homestay, Lolo Ancient House, Homie Homestay, Lô Lô Eco House, Long Cổ Trấn - Homestay & Tea, Lullaby Homestay Lô Lô Chải, Lũng Cú Lake View, The Lover Lô Lô Chải, Na Na homestay Lô Lô Chải, Homestay Thanh Liêm

Yên Minh (cách Đồng Văn 30 km): nhà nghỉ Thiên An, Hải Linh, Mầm Đá, Bống Bang, Homestaychivieng, Tommy House

Nguồn vnexpress.net