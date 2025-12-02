Hòn Khoai - Cụm đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam

Thuộc địa giới hành chính xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, Hòn Khoai nằm cách đất liền không xa, là cụm đảo gồm 5 đảo lớn nhỏ. Trong đó, Hòn Khoai là đảo lớn nhất, rộng khoảng 400 ha, cao 318 m so với mực nước biển.

Ngọn hải đăng trên đỉnh Hòn Khoai vẫn bền bỉ với thời gian, là minh chứng cho sức mạnh và niềm tự hào truyền thống cách mạng. Từ quá khứ hào hùng đến hiện tại phát triển, Hòn Khoai ngày càng tỏa sáng nơi vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Trong cụm đảo, Hòn Đá Lẻ có vai trò quan trọng, được xác định là điểm A2 của đường cơ sở quốc gia, nơi đặt cột mốc chủ quyền thiêng liêng nhìn ra đường hàng hải quốc tế.

Trong 5 đảo thuộc cụm đảo, Hòn Đá Lẻ nằm lẻ loi, xa đất liền nhất nơi biên giới biển Cà Mau. Đây là điểm A2 của đường cơ sở quốc gia, gần tuyến hàng hải quốc tế, cùng với cột mốc chủ quyền tạo nên khoảnh khắc đẹp nơi đảo tiền tiêu.

Là đảo tiền tiêu quan trọng của vùng biển Tây Nam, Hòn Khoai mang ý nghĩa chiến lược cả về quốc phòng - an ninh và kinh tế hàng hải.

Trực thăng phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao ra Hòn Khoai, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và khẳng định vị trí chiến lược cũng như tiềm năng phát triển của hòn đảo này trong tương lai gần.

Với giá trị lịch sử, vị trí chiến lược, cùng với việc các công trình trọng điểm đang được triển khai tại đây, Hòn Khoai đang ngày càng vươn mình mạnh mẽ, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo tuyến đầu phía Nam, đưa Tổ quốc kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên mới.

Một góc đảo Hòn Khoai nổi bật với hệ thống hạ tầng giao thông liên hoàn bao quanh đảo.

Khu vực xây dựng cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được thi công khẩn trương.

Sà lan có trọng tải lớn được tập kết để thi công cầu ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

