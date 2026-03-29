Nỗi sợ già có thể khiến bạn lão hóa nhanh hơn

Các nhà khoa học phát hiện thái độ của bạn về việc già đi sẽ quyết định tốc độ lão hóa chính mình.

Việc bạn lo lắng thế nào về tuổi tác thực sự có thể để lại dấu ấn trên cơ thể ở cấp độ tế bào. Theo một nghiên cứu mới được công bố tháng 3 năm nay trên tạp chí Psychoneuroendocrinology, sự lo âu về lão hóa là một yếu tố tâm lý có thể đo lường và thay đổi được, vốn đang âm thầm định hình sinh học lão hóa của chúng ta.

“Đồng hồ biểu sinh” và nỗi lo tuổi tác

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Toàn cầu thuộc Đại học New York (NYU) đã phân tích dữ liệu từ hơn 700 phụ nữ trong độ tuổi trung niên. Những người tham gia được hỏi về mức độ lo ngại của họ đối với các tác động của lão hóa lên ngoại hình, sức khỏe và khả năng sinh sản.

Nhóm nghiên cứu đối chiếu dữ liệu tự báo cáo này với các thước đo tuổi sinh học - tốc độ lão hóa thực sự của cơ thể, bằng cách sử dụng hai loại “đồng hồ biểu sinh”. Kết quả cho thấy:

Những người lo lắng nhiều hơn về việc già đi có xu hướng lão hóa nhanh hơn.

Đặc biệt, nỗi sợ hãi về sự suy giảm sức khỏe có mối liên hệ mạnh mẽ nhất với việc đẩy nhanh quá trình lão hóa sinh học.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những trải nghiệm chủ quan có thể dẫn dắt các chỉ số khách quan của lão hóa”, Mariana Rodrigues, tác giả chính của nghiên cứu tại NYU, cho biết. Theo tác giả, lo âu liên quan đến tuổi tác không đơn thuần là một vấn đề tâm lý, mà nó có thể để lại dấu vết trên cơ thể với những hậu quả thực sự về sức khỏe.

Ảnh minh họa: De Visu

Sống lạc quan giúp tăng tuổi thọ

Nghiên cứu này củng cố thêm bằng chứng về sự lo âu ảnh hưởng đến tuổi già. Trước đó, một nghiên cứu từ Đại học Yale năm 2002 của nhà khoa học Becca Levy từng chỉ ra rằng những người có cái nhìn tích cực về việc già đi sống trung bình lâu hơn 7,5 năm so với những người có tư duy tiêu cực. Ngược lại, căng thẳng mạn tính từ lo âu và trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, dẫn đến tử vong sớm.

Nỗi lo về tuổi già vô tình tạo ra một trạng thái căng thẳng kéo dài, trực tiếp gây hại cho cơ thể theo thời gian.

Áp lực từ định kiến xã hội

Thực tế, nỗi sợ già là một phản ứng tự nhiên trong một nền văn hóa và ngành công nghiệp luôn tìm cách trục lợi từ ý tưởng về “suối nguồn tươi trẻ”. Phụ nữ dễ bị tổn thương nhất trước việc tôn sùng vẻ ngoài trẻ trung và áp lực thời gian, đặc biệt là xung quanh vấn đề sinh sản.

“Ngành công nghiệp chăm sóc sắc đẹp vì vậy mọc lên để giải quyết các “vấn đề” của phụ nữ”, Kari Molvar, tác giả cuốn The New Beauty, chia sẻ. Các lý tưởng xã hội thường gắn liền giá trị của phụ nữ với khả năng sinh sản và sự trẻ trung, vô tình tạo nên định kiến về tuổi tác.

Học cách “già đi”

Thay vì trốn tránh thực tế, việc đón nhận sự già đi không có nghĩa là phớt lờ những khó khăn như việc chăm sóc cha mẹ già hay thực hiện các tầm soát sức khỏe định kỳ. Thay vào đó, chúng ta cần xây dựng sự kiên cường bằng cách:

• Kết nối với cộng đồng tin cậy.

• Nuôi dưỡng mục đích sống rõ rệt.

Tìm kiếm những hình mẫu lý tưởng về những người sống hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Tiến sĩ Deepika Chopra, nhà khoa học hành vi, nhấn mạnh rằng sự lạc quan thực thụ không phải là “tô hồng” mọi thứ, mà là sự kiên cường và lòng tò mò.

Thay vì sợ hãi, hãy thử tò mò về những niềm vui mà tuổi già có thể mang lại - như sự thông thái, điềm tĩnh hay những trải nghiệm mới. Điều này không chỉ cải thiện tâm trạng mà còn thực sự giúp tế bào của bạn “trẻ” lâu hơn.

Theo vnexpress.net