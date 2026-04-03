Ông Min Aung Hlaing được bầu làm Tổng thống Myanmar

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu tại hội nghị Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Myanmar ở Nay Pyi Taw. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3/4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Min Aung Hlaing nhận được ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.

Trước đó, hôm 31/3, các nghị sĩ của Hạ viện (Pyithu Hluttaw) và Thượng viện (Amyotha Hluttaw) đã bầu ông Min Aung Hlaing và bà Nan Ni Ni Aye làm Phó Tổng thống, qua đó mở đường cho việc ông Min Aung Hlaing có thể tiếp tục cầm quyền dưới danh nghĩa dân sự.

Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021.

Theo Hiến pháp Myanmar, ông Min Aung Hlaing phải từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội nếu trở thành tổng thống.

Theo nhandan.vn