Palestine cáo buộc Israel dựng gần 1.000 rào chắn mới ở Bờ Tây

Trong số các rào chắn mới có những cổng kim loại được đặt tại nhiều lối vào làng mạc và thị trấn, cũng như giữa các thành phố, chặn đường ra vào. Đôi khi quân đội Israel túc trực tại đó.
Ủy ban đấu tranh chống Bức tường và Các khu định cư (Wall and Settlement Resistance Commission) thuộc Chính quyền Palestine (PA) ngày 30/10 công bố báo cáo ghi nhận kể từ khi bùng phát chiến sự ở Dải Gaza, Israel đã dựng gần 1.000 rào chắn tại các thành phố và thị trấn ở Bờ Tây, cản trở các hoạt động của người dân.
Báo cáo cho biết có 916 cổng, rào chắn và bức tường đã được lắp đặt kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel ngày 7/10/2023. Trong số các rào chắn mới có những cổng kim loại được đặt tại nhiều lối vào làng mạc và thị trấn, cũng như giữa các thành phố, chặn đường ra vào. Đôi khi quân đội Israel túc trực tại đó.
Người Palestine khẳng định các cổng này có giờ mở đóng thất thường, có nơi bị khóa nhiều ngày liền. Một số người phải ngủ lại nhà bạn bè hoặc người thân, hoặc tìm cách đi bộ vòng qua cổng.
Các loại hình rào chắn khác bao gồm các khối bê tông được đặt dọc theo vỉa hè để ngăn chặn những vụ tấn công bằng xe lao vào đám đông - hình thức tấn công thường nhằm vào binh sĩ và dân thường Israel.
Quân đội Israel tuyên bố các cổng này không nhằm mục đích hạn chế người dân, mà để “quản lý và giám sát” hoạt động di chuyển.
Một quan chức quân đội Israel đánh giá các lực lượng nước này đang hoạt động trong “thực tế an ninh phức tạp” ở Bờ Tây, nơi các phần tử khủng bố ẩn náu trong dân thường, “vì vậy, cần có các trạm kiểm soát linh hoạt và những nỗ lực liên tục nhằm giám sát hoạt động di chuyển tại nhiều khu vực khác nhau”.
