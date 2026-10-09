Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026

Sáng 9/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hành chính tháng 9/2026. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 148 xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; xác định phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tinh thần chung là đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, nhận diện đúng những thách thức và thống nhất giải pháp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc hội nghị.

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng đạt cao hơn so với cùng kỳ. GRDP 9 tháng đạt khá với mức tăng trên 10,1%, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Thu ngân sách nhà nước tăng 9,5% so với cùng kỳ, đạt trên 48.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với số vốn đăng ký đạt hơn 2,4 tỷ USD, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ tín dụng tăng 10,1% so với cuối năm 2025 và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 39,3 tỷ USD, tăng 48,9%. Kim ngạch nhập khẩu gấp gần 2,8 lần so với cùng kỳ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp từng bước ổn định, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đời sống Nhân dân cơ bản ổn định.

Quốc phòng được củng cố. An ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, liên kết và hợp tác phát triển được mở rộng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn điều hành phần thảo luận.

Cùng với đó, tỉnh đã tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án thuộc nhóm 751 và các công trình, dự án trọng điểm.

Về đầu tư công, các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt và đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Tính đến hết ngày 30/9, toàn tỉnh đã giải ngân 12.098,4 tỷ đồng, đạt 65,1% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn trung bình của cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc rà soát, sắp xếp tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với các nội dung báo cáo được trình bày; tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ số kinh tế vĩ mô, dự báo tăng trưởng quý IV và cả năm 2026.

Trong đó, phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước; đánh giá sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, thương mại; công tác bảo đảm cung ứng điện và quản lý thị trường trong các tháng cuối năm; tình hình cung cấp dịch vụ đô thị công ích; vấn đề điện chiếu sáng ở các đô thị; tiến độ triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; tiến độ các dự án đầu tư công lĩnh vực giáo dục, y tế...

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Đối với tỉnh Phú Thọ, kịch bản quý IV là tăng trưởng 13,5% để đạt mục tiêu cả năm 11%, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Trong đó, chú trọng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tháo gỡ dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực phát triển.

Đối với việc xử lý nhà, đất dôi dư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể từng cơ sở. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, chủ trương là không sáp nhập xã, phường trên diện rộng; rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, bố trí biên chế phù hợp. Ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đánh giá thực trạng mạng lưới trường học; chủ động rà soát các vấn đề phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Công Thương thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 thiết thực, hiệu quả, bảo đảm ý nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật, cụ thể hóa nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện phát triển năm 2027 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành xác định rõ dư địa tăng trưởng, những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 11%. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và giao thông trọng điểm. Tập trung giải quyết vướng mắc về đất đai, quy hoạch và hạ tầng giao thông. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc, chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính. Tập trung hoàn thiện quy hoạch đô thị và quy hoạch chung cấp xã.

Tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, chương trình “Cà phê doanh nhân”, các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp. Chuyển mạnh từ tiếp nhận, trả lời kiến nghị sang giải quyết đến cùng những khó khăn thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thực chất hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung triển khai các bài toán lớn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; đẩy nhanh chuẩn bị các dự án chuyển đổi số năm 2027.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tiếp tục nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng thời, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với các địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, khai thác tiềm năng, nguồn lực và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đức Anh