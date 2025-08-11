Pháp giải cứu 13 người di cư mắc kẹt trong xe tải đông lạnh trên đường sang Anh

Ít nhất 13 người di cư, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên, đã được lực lượng chức năng Pháp giải cứu hôm 9/8.

Vụ việc xảy ra gần thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp, và suýt trở thành một thảm kịch nếu chậm trễ.

Theo thông tin ban đầu, nhóm người di cư - phần lớn đến từ Eritrea - đã tìm cách đột nhập vào xe tải tại khu vực dừng nghỉ Saint-Hilaire-Cottes trên tuyến cao tốc A26, cách Calais khoảng 72 km. Lúc đó, tài xế xe tải đang ngủ sau một chặng đường dài chở cà chua bi từ Morocco sang Anh. Lợi dụng thời điểm này, nhóm người đã phá cửa sau và chui vào trong thùng xe.

Nhiệt độ lạnh giá trong khoang hàng của xe container nhanh chóng trở thành mối đe dọa. Chỉ vài giờ sau khi vào bên trong, những người này bắt đầu gặp khó khăn vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuy nhiên, do cửa bị khóa từ bên ngoài nên họ không thể thoát ra.

Một tài xế khác trong khu dừng nghỉ kể lại rằng vào đầu giờ chiều, ông nghe thấy tiếng đập mạnh và những tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ thùng xe. "Những người bên trong lúc đó đã tuyệt vọng. Họ la hét và gõ vào thành xe nhưng tiếng bị nghẹt lại vì lớp vỏ container", một nguồn tin cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ gồm nhân viên y tế và 10 hiến binh đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 15h. Cửa xe được mở và toàn bộ 13 người di cư được đưa ra ngoài trong tình trạng sức khỏe khác nhau.

Ban đầu, tất cả họ được sơ cứu tại một bệnh viện dã chiến. Bốn người trong số đó, do bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng và mắc một số vấn đề y tế khác, đã được chuyển khẩn cấp tới các bệnh viện ở Arras và Saint-Omer. Những người trưởng thành được cảnh sát thẩm vấn, trong khi trẻ vị thành niên được giao cho cơ quan bảo trợ xã hội và một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ trẻ di cư.

Ông Christian Vedelago, Chánh văn phòng tỉnh trưởng Pas-de-Calais, cho biết: “Tình trạng hạ thân nhiệt của họ cho thấy nhóm này đã bị nhốt trong xe suốt nhiều giờ liền”.

Nhiều thảm kịch di cư đã xảy ra tại Anh, Pháp trong những năm qua

Vụ việc gợi nhớ lại một số thảm kịch di cư từng gây rúng động châu Âu. Năm 2000, 58 người di cư Trung Quốc được phát hiện đã chết ngạt bên trong một xe tải tại cảng Dover, Anh, sau khi chiếc xe vượt eo biển Manche từ Bỉ. Tài xế bị kết án 14 năm tù vì tội ngộ sát và tham gia đường dây buôn người, trong khi 9 người khác bị kết án ở Hà Lan.

Dù những năm gần đây xuồng nhỏ trở thành phương tiện chủ yếu để vượt eo biển Manche sang Anh nhưng giới chức châu Âu cho biết tình trạng buôn lậu người bằng xe tải vẫn diễn ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện kịp thời.

Nguồn vtv.vn