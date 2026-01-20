{title}
{publish}
{head}
Sáng 20/1, đoàn chuyên gia Bệnh viện Alto Vicentino (Italia) đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước”.
Chuyên gia y tế Bệnh viện Alto Vicentino chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước.
Bác sĩ Micaglio Andrea, chuyên gia y tế cao cấp, kiêm Giám đốc Khối Phẫu thuật, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Alto Vicentino đã chuyển giao kỹ thuật: Phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước. Đây là kỹ thuật hiện đại dùng đường rạch nhỏ phía trước hông khoảng 10cm, đi qua khe tự nhiên giữa các cơ mà không cắt cơ, giúp bảo tồn mô mềm, giảm đau, phục hồi nhanh hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, cho phép bệnh nhân đi lại sớm.
Việc hợp tác với chuyên gia nước ngoài cập nhật kiến thức chuyên môn và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình nhằm thúc đẩy hình thành mạng lưới nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thực hành lâm sàng.
Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ cử bác sĩ sang học tập, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong khám và điều trị với các bệnh viện lớn ở Châu Âu nhằm mang đến những dịch vụ y tế với chất lượng quốc tế tại bệnh viện. Đây là những việc làm cụ thể trong lộ trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm chức năng vùng.
Gia Thái - Hoài Vũ
Trong văn hóa ẩm thực, ngải cứu chiếm một vị trí đặc biệt nhờ tính ấm, vị đắng thanh và mùi thơm đặc trưng. Vào mùa đông, loại rau này không chỉ làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ...
Không ít phụ huynh than phiền con ăn rất khỏe, bữa nào cũng đầy bát cơm thịt nhưng vẫn chậm lớn, hay ốm vặt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mấu chốt không nằm ở số lượng trẻ...
baophutho.vn Sáng 20/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 3 gồm đại diện các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công an...
Hạt cà chua được coi là “aspirin tự nhiên” tốt cho tim mạch. Các nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng, hạt cà chua chứa các hợp chất ngăn ngừa cục máu đông và bảo vệ thành mạch.
Bước sang tuổi 50, cơ thể cần sự chăm sóc đặc biệt, hãy thêm 6 món ăn này vào thực đơn để ngăn ngừa lão hóa và mất cơ hiệu quả.
Yến mạch không chỉ nổi tiếng giúp giảm cân, tốt cho tiêu hóa mà còn có lợi cho tim mạch, hỗ trợ giảm huyết áp, loại bỏ cholesterol xấu và góp phần làm mềm hóa các mạch máu đang...
Mặc dù được đánh giá là lành mạnh, hạt chia không phải là thực phẩm phù hợp cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Dưới đây là 7 rủi ro sức khỏe cần lưu ý trước khi đưa loại...