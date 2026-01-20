Y tế
Phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước

Sáng 20/1, đoàn chuyên gia Bệnh viện Alto Vicentino (Italia) đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước”.

Chuyên gia y tế Bệnh viện Alto Vicentino chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước.

Bác sĩ Micaglio Andrea, chuyên gia y tế cao cấp, kiêm Giám đốc Khối Phẫu thuật, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Alto Vicentino đã chuyển giao kỹ thuật: Phẫu thuật thay khớp háng ít xâm lấn MIS tiếp cận đường trước. Đây là kỹ thuật hiện đại dùng đường rạch nhỏ phía trước hông khoảng 10cm, đi qua khe tự nhiên giữa các cơ mà không cắt cơ, giúp bảo tồn mô mềm, giảm đau, phục hồi nhanh hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, cho phép bệnh nhân đi lại sớm.

Việc hợp tác với chuyên gia nước ngoài cập nhật kiến thức chuyên môn và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình nhằm thúc đẩy hình thành mạng lưới nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thực hành lâm sàng.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ cử bác sĩ sang học tập, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong khám và điều trị với các bệnh viện lớn ở Châu Âu nhằm mang đến những dịch vụ y tế với chất lượng quốc tế tại bệnh viện. Đây là những việc làm cụ thể trong lộ trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm chức năng vùng.

