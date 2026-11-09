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Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam “Cậu Tuấn Cửa Ông”, thu giữ 10 khẩu súng tự chế

“Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị tố đăng các clip xem tử vi, đưa thông tin không có thật về đời tư của nhiều người. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều đồ vật liên quan.

Ngày 9/11, thông tin từ VKSND TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, thường gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”, trú tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông).

Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Cậu Tuấn Cửa Ông, thu giữ 10 khẩu súng tự chế10 khẩu súng tự chế và dụng cụ sản xuất tại nhà Nguyễn Văn Tuấn.

Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 23 đến 27/10, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn của một số cá nhân, trong đó có nghệ sĩ và người có lượng lớn người theo dõi trên TikTok, tố giác hành vi của Tuấn.

Nội dung tố giác cho rằng, thông qua hoạt động “xem bói”, “cúng bái”, Tuấn tạo các clip xem tử vi, đưa thông tin không có thật, quy kết tiêu cực về tính cách, đời tư và quan hệ tình cảm của nhiều người. Tuấn còn phán đoán những người này có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa.

Các clip được đăng lên Facebook, Zalo, YouTube, TikTok để thu hút lượt thích, lượt xem. Theo cơ quan chức năng, những nội dung này ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh và cuộc sống của các cá nhân liên quan, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

a2.pngĐối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra phối hợp với VKSND TP Quảng Ninh xác minh, làm rõ. Ngày 4/11, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Tuấn.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy vi tính, đồ vật liên quan; đồng thời thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi và một bộ máy dùng để sản xuất, chế tạo súng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/phe-chuan-lenh-bat-tam-giam-cau-tuan-cua-ong-thu-giu-10-khau-sung-tu-che-post1892640.tpo

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

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