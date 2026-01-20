Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra khắc phục sự cố sạt lở bờ vở sông Thao

Chiều 20/1, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ vở sông đê hữu sông Thao thuộc các xã Tam Nông, Hiền Quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ thi công dự án khắc phục sạt lở bờ vở sông đê hữu sông Thao đoạn km73+100 - km73+300, xã Tam Nông.

Dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ vở sông đê hữu sông Thao đoạn km73+100 - km73+300, xã Tam Nông có tổng mức đầu tư 9,18 tỷ đồng. Quy mô dự án có tổng chiều dài kè 223,01m, các hạng mục kè hộ chân bằng đá hộc để chống sạt lở, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Khu vực sạt lở ven sông tại xã Tam Nông ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân trên địa bàn.

Dự án Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ vở sông đê hữu sông Thao đoạn km53 - km54+300, xã Hiền Quan và đoạn km71+300 - km72+300, xã Tam Nông có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thi công xong trước ngày 30/3/2026. Hiện nay, tại tuyến kè từ km53 - km54+300 đê hữu sông Thao thuộc địa bàn xã Hiền Quan đã thi công đạt 85% khối lượng. Đối với tuyến kè từ km71+300 - km72+300 đê hữu sông Thao thuộc địa bàn xã Tam Nông đạt trên 80% khối lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, bảo đảm yêu cầu về tiến độ đề ra.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công tập trung huy động máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực để hoàn thành các hạng mục còn lại. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại tuyến kè đê hữu sông Thao thuộc địa bàn xã Hiền Quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các vị trí xung yếu, tham mưu UBND tỉnh phương án đầu tư, gia cố nhằm hạn chế tối đa tình trạng sạt lở bờ vở sông, nhất là khu vực sản xuất nông nghiệp, nhà ở, các công trình văn hóa, tâm linh trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa của các dự án để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các dự án trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống, yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Đức Anh