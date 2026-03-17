Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nghe báo cáo triển khai các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Sáng 17/3, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, cụm xã, phường liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, thời gian từ ngày 17-26/4 (từ ngày mùng 1-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh, gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội.

Trong đó, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra 4 nội dung chính của phần lễ, gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh từ ngày 7-21/4 (tức từ ngày 20/2-5/3 âm lịch); lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 22/4 (tức ngày 6/3 âm lịch); rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng ngày 23/4 (tức ngày 7/3 âm lịch); lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” ngày 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Về phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tiêu biểu như: Hội trại Văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; liên hoan văn nghệ quần chúng; múa lân sư rồng; trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống; trưng bày hoa lan nghệ thuật; biểu diễn văn nghệ, nhạc cụ dân tộc...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cụm xã, phường cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã cơ bản thống nhất, đánh giá cao nội dung kế hoạch tổ chức lễ hội được Ban tổ chức trình bày. Các ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận cao đối với mục tiêu, quy mô và các hoạt động dự kiến triển khai, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để góp phần tổ chức lễ hội thành công.

Các đại biểu tập trung trao đổi và thống nhất một số nội dung trọng tâm như: Phương án bố trí, sắp xếp không gian Hội trại Văn hóa theo vị trí do Ban tổ chức phân công; việc lựa chọn, cử các đội tham gia Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; công tác huy động lực lượng tham gia hoạt động rước kiệu, múa lân sư rồng; việc cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lễ hội của địa phương, nhất là nguồn nhân lực, khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại, ăn ở và công tác hậu cần phục vụ các đoàn tham gia. Từ thực tiễn đó, các đại biểu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của tỉnh cùng các sở, ngành liên quan; đồng thời đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức lễ hội từ các địa phương thuộc khu vực tỉnh Phú Thọ trước đây, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, đảm bảo các hoạt động lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu khảo sát khu vực dựng Trại văn hóa tại đồi Phú Bùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đánh giá cao sự chủ động của Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong công tác tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai các hoạt động Giỗ Tổ năm 2026 và tinh thần trách nhiệm của các xã, phường trong việc tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo kế hoạch.

Đồng chí nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra trong bối cảnh sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy, có nhiều điểm mới hơn so với những năm trước đây, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động của tất cả các địa phương và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cộng đồng xã hội.

Thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương đang đến gần với rất nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Để tổ chức thành công chương trình Giỗ Tổ, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung kịch bản các hoạt động phần lễ, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện; xây dựng sơ đồ vị trí đại biểu tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại sân hành lễ, Đền Thượng và Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Rà soát, ban hành các kế hoạch, kịch bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu di tích trong thời gian diễn ra lễ hội. Hướng dẫn các xã, phường, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích và dâng hoa tại Bức phù điêu theo nghi thức truyền thống.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Quan tâm chỉnh trang cảnh quan môi trường, khuôn viên Khu di tích đảm bảo bài bản, quy mô, thẩm mỹ, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và du lịch Phú Thọ mang đậm nét đặc sắc văn hóa của 3 vùng văn hóa - 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây.

Các sở, ngành liên quan căn cứ vào kế hoạch, phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng rà soát toàn bộ các nội dung công việc chuẩn bị cho lễ hội để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng chí cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với một số nội dung thuộc phần hội được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu đã khảo sát khu vực dựng và tổ chức Hội trại Văn hóa, hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy.

Lê Hoàng