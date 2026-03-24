Phố cổ Hội An lọt Top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới

Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) vừa được Time Out, một tạp chí nổi tiếng chuyên về du lịch, ẩm thực và trải nghiệm đô thị, xếp vào vị trí 51 trong danh sách những điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026.

Một góc rực rỡ ở Hội An - một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo tờ Time Out, Hội An gây ấn tượng mạnh với du khách về mặt thị giác. Không gian phố cổ nổi bật với gam màu vàng ấm. Những con đường nhỏ mang dấu ấn thời gian. Khi đêm xuống, màu sắc của đèn lồng tạo nên khung cảnh giàu cảm xúc.

Vẻ đẹp của Hội An cũng thật đặc biệt khi mang tới những cảm nhận hòa quyện giữa yếu tố di sản và đời sống. Không gian này không chỉ để tham quan, phục vụ các hoạt động du lịch mà còn là nơi sinh hoạt của người dân bản địa.

Ẩm thực tại đây không chỉ gây ấn tượng với những món ăn nổi tiếng mà còn để lại nhiều dấu ấn cho du khách bởi những câu chuyện văn hóa và ký ức được lưu giữ trong từng ngõ ngách.

Cùng với đó, sự đa dạng trong không gian trải nghiệm cũng là yếu tố giúp Hội An được xếp hạng cao. Từ phố cổ, vùng quê đến cảnh quan ven sông, ven biển, tới Hội An, du khách có cơ hội khám phá một hành trình liền mạch, giàu cảm xúc và chiều sâu.

Là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực ở thế kỷ 16, Hội An từng là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hà Lan...

Dường như, cũng từ thời điểm này, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An dần được hình thành với sự hội tụ, đan cài từ nền văn hóa Đông-Tây. Đô thị cổ Hội An nổi tiếng với lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á. Đến nay, những kiến trúc này được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Việc Hội An góp mặt trong bảng xếp hạng những điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 của Time Out không chỉ cho thấy sức hút của điểm đến giàu bản sắc, thân thiện với nhiều trải nghiệm mà còn gia tăng mức độ nhận diện, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực với du khách quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới, thu hút thêm nhiều khách quốc tế ghé thăm nơi đây.

Trong danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới 2026 do Time Out công bố, bên cạnh Hội An (Đà Nẵng), còn có một điểm đến khác ở Việt Nam là Hà Giang (Tuyên Quang) - ở hạng 17. Đứng đầu trong danh sách này của Time Out là vườn quốc gia Picos de Europa (Tây Ban Nha).

Nguồn nhandan.vn