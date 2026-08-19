Phú Thọ - Bò Kẹo tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Ngày 19/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác của tỉnh Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thiếu tướng Pẻn Khăm Bụt Chăn Pheng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bò Kẹo làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi tiếp xã giao có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bò Kẹo tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chào mừng đoàn công tác của tỉnh Bò Kẹo đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đồng thời thông tin một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những kết quả hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bò Kẹo trên các lĩnh vực.

Trong những năm qua, quan hệ giữa Phú Thọ với các địa phương của Lào nói chung và Bò Kẹo nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo hai bên, được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác giữa các cơ quan, địa phương và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phú Thọ có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, du lịch và có hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo tương đối đồng bộ. Đây là những lĩnh vực Phú Thọ có thể chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với tỉnh Bò Kẹo. Trong đó, tỉnh xác định giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang đào tạo lưu học sinh Lào tại một số cơ sở giáo dục. Hằng năm, tỉnh hỗ trợ khoảng 100 suất học bổng cho lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào. Nhiều lưu học sinh sau khi tốt nghiệp trở về nước đã phát huy tốt năng lực, đóng góp vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý nhà nước, nông nghiệp và kỹ thuật.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Chủ tịch UBND Trần Duy Đông đề nghị hai tỉnh quan tâm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối doanh nghiệp; tăng cường trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách, tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương. Phú Thọ sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh tìm hiểu thị trường Lào, trong đó có tỉnh Bò Kẹo; đồng thời mong muốn tỉnh Bò Kẹo tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Phú Thọ có cơ hội tìm hiểu và triển khai hợp tác tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị trong thời gian tới, hai tỉnh tập trung vào một số định hướng trọng tâm: Tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn giữa lãnh đạo hai tỉnh; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý nhà nước; cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị ngày 2/5/2026 thành các chương trình hợp tác cụ thể, phân công cơ quan đầu mối và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Hai bên cũng có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông - lâm sản, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những mô hình hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế. Phú Thọ xác định giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực hợp tác nền tảng, lâu dài với tỉnh Bò Kẹo. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, thanh niên, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bò Kẹo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bò Kẹo cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; chúc mừng những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được trên các lĩnh vực; đồng thời, đánh giá cao sự giúp đỡ của tỉnh đối với tỉnh Bò Kẹo trong thời gian qua.

Đồng chí thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bò Kẹo; mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, môi trường, y tế. Qua đó, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Phú Thọ - Bò Kẹo nói riêng.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bò Kẹo đạt được, nhất là việc duy trì ổn định chính trị, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bò Kẹo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc và tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Bò Kẹo đã tham quan và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đức Anh