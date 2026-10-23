Phú Thọ đánh giá công tác trồng trọt và thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2026

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Sáng 23/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ tổ chức hội nghị đánh giá công tác trồng trọt và thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027.
Năm 2026, công tác trồng trọt và thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Đa số các cây trồng chủ lực đều đạt năng suất cao hơn so với cùng kỳ, cơ cấu giống lúa chất lượng và cây ngắn ngày giá trị cao tiếp tục được mở rộng.
Các đại biểu hội nghị.
Tổng diện tích gieo trồng lúa vụ Đông Xuân đạt trên 80 nghìn ha, năng suất đạt gần 63 tạ/ha, tăng 1,25% so với cùng kỳ; vụ Mùa đạt trên 65 nghìn ha. Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực trồng trọt ước đạt trên 1,2%.
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành vùng sản xuất quy mô hàng hóa như vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh rau VietGAP, vùng cây ăn quả và cây có múi. Qua đó từng bước tạo tiền đề để xây dựng nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững. Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất cũng được triển khai hiệu quả, đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo trồng, tưới dưỡng và tiêu úng do mưa lũ gây ra.
Năm 2027, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai sản xuất nông nghiệp, bảo đảm khung thời vụ và cơ cấu cây trồng. Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 80 nghìn ha lúa vụ Đông Xuân và 65,5 nghìn ha lúa vụ Mùa, trong đó có hơn 1.300 ha sản xuất lúa tuần hoàn, giảm phát thải; các loại cây trồng hàng năm phấn đấu đạt trên 157 nghìn ha.
Ngành cũng tiếp tục chủ động vận hành điều tiết nước, bảo đảm tất cả các hồ chứa tích nước an toàn phục vụ sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lũ.
Đức Thiện
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