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Phú Thọ hợp tác tăng cường hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Sáng 2/11, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức ký kết Chương trình hợp tác về tăng cường hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phú Thọ hợp tác tăng cường hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đại diện Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ ký kết chương trình hợp tác.

Nội dung chương trình hợp tác gồm: Nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ; tăng cường bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, quản trị tài sản trí tuệ và thương mại hóa sáng chế. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực và nhận thức về sở hữu trí tuệ.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ một số sở, ngành và địa phương được tập huấn kiến thức pháp luật về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hướng dẫn kỹ năng tra cứu, nhận diện các yếu tố vi phạm đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khai thác giá trị tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Duy Thành


Duy Thành

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sở hữu trí tuệ Hợp tác Bảo vệ Chương trình Phú thọ hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ khoa học và công nghệ Quốc gia Quản lý nhà nước
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