Phú Thọ vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/11, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Phu nhân đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm.

Tham gia đoàn công tác, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hải Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại Phú Thọ.

Khẳng định ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự kiện đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai Đảng, hai nước đang triển khai các định hướng lớn sau Đại hội, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Cùng với các chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 2/2026) và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (tháng 10/2026), sự hiện diện của Đoàn đại biểu Quốc hội Lào lần này tiếp tục khẳng định mạnh mẽ sự tin cậy chính trị, gắn bó thủy chung và khát vọng phát triển chung của hai dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh: Trên nền tảng quan hệ truyền thống thủy chung, trong sáng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đưa hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước có đóng góp đặc biệt quan trọng, góp phần làm cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu Trung ương và địa phương dự tại buổi làm việc.

Cũng trong chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ với 6 tỉnh Bắc Lào đã góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương ngày càng hiệu quả.

Giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ đã trao tặng hơn 800 suất học bổng toàn phần cho lưu học sinh Lào và hỗ trợ đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại buổi làm việc.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm thời gian tới, gồm: Củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu Nhân dân; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương mong muốn các nội dung hợp tác nêu trên được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lĩnh vực ưu tiên và cơ chế phối hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao đổi, thông tin nhanh về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX với đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; đồng thời bày tỏ vui mừng khi được đến thăm vùng đất giàu truyền thống lịch sử, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là kết quả tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Đây là những kinh nghiệm quý báu để Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nghiên cứu, học tập.

Thông tin về kết quả làm việc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết hai bên đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác quan trọng, trong đó tập trung tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp; rà soát, hoàn thiện các thỏa thuận hợp tác; giám sát việc triển khai các hiệp định, văn bản đã ký kết; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu Nhân dân. Đồng thời, khuyến khích các địa phương, nhất là HĐND cấp tỉnh, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với 6 tỉnh Bắc Lào, đồng chí Sonexay Siphandone mong muốn hai bên tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức hoạt động của HĐND địa phương.

Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước; khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc theo tinh thần “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trao quà lưu niệm tặng tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các địa phương của Lào tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam năm 2027; chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Đồng chí tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Phú Thọ với các địa phương của Lào sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhất trí cao với các chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào về phương hướng thắt chặt quan hệ song phương. Tỉnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và các địa phương của Lào để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác phù hợp với thực tiễn, góp phần giữ gìn, kế thừa và phát huy tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao bình gốm “Ngọc Đất Tổ” tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã trao đổi một số thông tin đến Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào về tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thảo luận một số định hướng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương và tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên.

Theo đó, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động thẩm tra, giám sát và chất vấn; tăng cường trách nhiệm đại biểu trong tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của Nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 78 nghị quyết, tập trung vào kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách, đầu tư công, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tiếp tục được chú trọng; công tác chuyển đổi số và phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Tỉnh Phú Thọ chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết.

Tháng 2/2026, tỉnh Phú Thọ đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với 4 tỉnh Bắc Lào, gồm Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng, Bò Kẹo và Hủa Phăn. Trên nền tảng đó, HĐND tỉnh mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan dân cử của Lào về tổ chức bộ máy, hoạt động kỳ họp, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng thiết thực, bền vững.

Đức Anh