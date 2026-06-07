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Quân đội Israel không kích Dải Gaza khiến 7 người thiệt mạng

Tại thành phố Gaza, một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái đã khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương tại trại Jawazat dành cho những người sơ tán.

Quân đội Israel không kích Dải Gaza khiến 7 người thiệt mạng

Tòa nhà tại phía Đông Nam thành phố Gaza bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo AFP, các nguồn tin y tế và lực lượng phòng vệ dân sự tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 6/6 đã khiến 7 người thiệt mạng.

Tại thành phố Gaza, một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái đã khiến 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương tại trại Jawazat dành cho những người sơ tán. Bệnh viện Al-Shifa trong thành phố cũng báo cáo đã tiếp nhận thi thể của 6 nạn nhân.

Quân đội Israel khẳng định: “Đã nhắm mục tiêu vào khu vực đó,” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Xa hơn về phía Nam, lực lượng phòng vệ dân sự tại Dải Gaza cho biết thêm một thanh niên 25 tuổi cũng thiệt mạng vào buổi sáng trong cuộc không kích của Israel nhắm vào một căn lều. Bệnh viện Nasser ở Khan Yunis xác nhận thi thể của người đàn ông này đã được đưa đến cùng với một số người bị thương khác.

Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau về các vi phạm gần như hàng ngày đối với lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza - cuộc chiến bùng nổ sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10/2023.

Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 951 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong cùng khoảng thời gian đó, quân đội Israel thông báo có 5 ca tử vong trong hàng ngũ của mình.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Quân đội Israel người thiệt mạng Dải Gaza Cuộc không kích thiết bị bay không người lái Sơ tán Lệnh ngừng bắn Người bị thương người Palestine Bệnh viện
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