Quân đội Israel tuyên bố khôi phục lệnh ngừng bắn ở Gaza

{title}
{publish}
{head}
Quân đội Israel trưa nay (29/10) thông báo khôi phục lệnh ngừng bắn tại dải Gaza, gần một ngày sau loạt cuộc không kích dữ dội vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công vũ trang do Hamas thực hiện khiến 1 binh sỹ Israel thiệt mạng.
Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết lệnh ngừng bắn Gaza được khôi phục lúc 10h sáng nay giờ địa phương, tức 14h chiều nay giờ Hà Nội. Thông báo khẳng định không quân Israel đã tiến hành loạt cuộc tập kích dữ dội kéo dài trong suốt đêm qua và sáng nay, nhằm vào hơn 30 chỉ huy chiến trường và thành viên của Phong trào Hamas trên khắp dải Gaza.
Xung đột ở Gaza. Ảnh: Reuters
Trước đó, IDF cáo buộc Hamas đã tiến hành cuộc tấn công vũ trang tại khu vực thành phố Rafah, cực Nam Gaza vào chiều 28/10, khiến một binh sỹ Israel thiệt mạng. Đây là lần thứ 2 kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10, quân đội Israel cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn và tấn công khiến binh sỹ Israel thiệt mạng. Trong cả hai vụ việc, Hamas đều bác bỏ cáo buộc và khẳng định vẫn tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn. Nhóm vũ trang Palestine cáo buộc ngược lại quân đội Israel cố tình khiêu khích và tạo cớ để nối lại cuộc chiến đẫm máu kéo dài 2 năm qua ở dải Gaza.
Dư luận khu vực cảnh báo lệnh ngừng bắn Gaza vẫn đối mặt rủi ro lớn, trong bối cảnh còn nhiều nhóm vũ trang đang hoạt động tại Gaza, trong đó có cả các nhóm chống đối Hamas. Đồng thời, về phía Israel, nhiều nhân vật phe cực hữu liên tục hối thúc Chính phủ và quân đội mở lại cuộc chiến Gaza, viện lý do Hamas không trao trả hết thi thể con tin và nhiều lần nổ súng tấn công binh sỹ Israel, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ.
Nguồn vov.vn
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 29/10 đưa tin, Tổng cục Tên lửa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 28/10 đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình...
Ngày 28/10, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 (ACFTA 3.0), đánh dấu giai đoạn...
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc phát triển các hệ thống vũ khí mới, trong đó có tên lửa Burevestnik, được định hướng bởi lợi ích quốc gia của Nga và nhằm củng cố an...
Mỹ sẽ dỡ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia và nối lại các cuộc tập trận chung, tăng hợp tác đào tạo quốc phòng.
Các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, điểm bất đồng lớn nhất trong các cuộc đàm phán thương mại hai nước, vẫn đang bế tắc.
Timor-Leste gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của khối sau 14 năm vận động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến khi thấy có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình giữa Nga...