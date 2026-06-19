Quán triệt, phổ biến Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 19/6, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số số 113/2025/QH15 cùng nghị định và hai thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Dân số được Quốc hội thông qua nhằm hoàn thiện khung pháp lý về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số.

Đáng chú ý, Luật Dân số có nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân và công tác quản lý nhà nước về dân số. Trong đó, vợ chồng được quyền quyết định thời gian sinh con và số con phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình; tăng thời gian nghỉ thai sản nhằm bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em; các gia đình sinh đủ hai con được ưu tiên trong chính sách mua nhà ở xã hội; quy định xử lý nghiêm hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, trường hợp bác sĩ vi phạm có thể bị đình chỉ hành nghề; đồng thời bổ sung nhiều giải pháp ứng phó với quá trình già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh tại Việt Nam.

Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị y tế tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác dân số, bảo đảm các chính sách mới của Luật sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lê Minh