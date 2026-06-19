Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Quán triệt, phổ biến Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 19/6, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số số 113/2025/QH15 cùng nghị định và hai thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế.

Quán triệt, phổ biến Luật Dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Dân số số 113/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Dân số được Quốc hội thông qua nhằm hoàn thiện khung pháp lý về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số.

Đáng chú ý, Luật Dân số có nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân và công tác quản lý nhà nước về dân số. Trong đó, vợ chồng được quyền quyết định thời gian sinh con và số con phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình; tăng thời gian nghỉ thai sản nhằm bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em; các gia đình sinh đủ hai con được ưu tiên trong chính sách mua nhà ở xã hội; quy định xử lý nghiêm hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, trường hợp bác sĩ vi phạm có thể bị đình chỉ hành nghề; đồng thời bổ sung nhiều giải pháp ứng phó với quá trình già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh tại Việt Nam.

Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị y tế tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác dân số, bảo đảm các chính sách mới của Luật sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Luật Dân số phổ biến hướng dẫn Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng bộ y tế Tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số Phát triển kinh tế Mua nhà ở xã hội công tác quản lý nhà nước
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

5 nhóm người nên hạn chế ăn cơm rượu nếp

5 nhóm người nên hạn chế ăn cơm rượu nếp
2026-06-19 06:50:00

Món cơm rượu nếp mang lại giá trị giải nhiệt và kích thích tiêu hóa trong ngày Tết Đoan ngọ nhưng do có tính ấm, chứa đường nên món ăn này không phù hợp với tất cả mọi người.

5 lợi ích sức khỏe của đi bộ kiểu Nhật

5 lợi ích sức khỏe của đi bộ kiểu Nhật
2026-06-18 07:18:00

Đi bộ kiểu Nhật là một phương pháp đi bộ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt đối với tim mạch, hô hấp, đôi chân, cân nặng và cơ bắp.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long