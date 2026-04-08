Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, thảo luận một số dự thảo luật

Ngày 8/4, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự; nghe và thảo luận một số dự thảo luật.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp riêng. Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt và 97,60% tổng số ĐBQH). Danh sách Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm các đồng chí: Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Văn Cường, Lê Hưng Dũng, Lê Thanh Phong, Đỗ Mạnh Tăng, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hữu Tuyến, Đỗ Thị Hải Yến.

Trước khi thực hiện các thủ tục phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, 489/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 97,80% tổng số ĐBQH).

Trên cơ sở danh sách nhân sự đề cử do Thủ tướng Chính phủ trình, Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Với 484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,30% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 6 đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Cũng trong phiên họp sáng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, với 481/481 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và 96,20% tổng số ĐBQH). Danh sách cụ thể gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Kết quả biểu quyết điện tử, 480/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và 96% tổng số ĐBQH).

Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Các Ủy viên Hội đồng gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, các đại biểu thảo luận tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XVI tỉnh Phú Thọ phát biểu góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Tham gia thảo luận, góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương cho rằng nên có sự tiếp cận phù hợp yêu cầu chung trong đánh giá hiệu quả công việc, khen thưởng, như tiến tới thực hiện việc đánh giá kết quả công việc theo KPI nên mở rộng giới hạn phần trăm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hạn chế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tỷ lệ...

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh phát biểu góp ý.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Kim Tuyến góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu góp ý về tiêu chí “đóng góp lớn” (tại điểm d, khoản 1 và điểm b, khoản 4, Điều 42, dự thảo quy định tiêu chí “có nhiều đóng góp lớn... có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc”). Đại biểu đề nghị cần làm rõ nguyên tắc đánh giá ở tầm luật, làm cơ sở để các văn bản dưới luật quy định cụ thể, bảo đảm áp dụng thống nhất.

Về điều kiện tích lũy thành tích theo thời gian, tại điểm đ, khoản 1 và điểm d, khoản 4, Điều 42, dự thảo quy định khá cao về điều kiện. Đại biểu đề nghị cân đối hợp lý giữa yêu cầu về quá trình và việc ghi nhận thành tích nổi trội, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng đóng góp.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Kim Tuyến góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), đại biểu có những góp ý cụ thể về Điều 3 - nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Điều 5 - nguyên tắc hợp tác quốc tế, Điều 6 quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Điều 8 liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, Điều 36 - hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam, Điều 53 - đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo và một số điều tại Chương VIII - Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu góp ý.

Góp ý vào dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, Thủ đô cần có cơ chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển đột phá, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy chung. Đại biểu đề nghị cần có tính toán tổng thể, bảo đảm cơ chế, chính sách phát triển hài hòa, ưu tiên hỗ trợ các địa phương vùng xung quanh Thủ đô để phát triển đồng bộ, tránh gia tăng chênh lệch...

Vũ Hà