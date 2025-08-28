Quốc khánh 2/9: Tình yêu nước rực sáng trong trái tim người dân Đất Tổ

Cùng hòa chung nhịp đập với triệu trái tim trên khắp mọi miền Tổ quốc trong những ngày tháng 9 lịch sử, người dân Đất Tổ đang hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) với niềm xúc động và tự hào sâu sắc. Từ mảnh đất cội nguồn, tình yêu nước được thể hiện theo những cách rất riêng nhưng đều chung một tiếng lòng: Sự biết ơn, trân trọng và tri ân quá khứ; niềm tự hào hiện tại và khát vọng cho tương lai.

Trong nhịp sống sôi động hôm nay, khi những “trend” trên mạng xã hội có thể lan tỏa đến hàng triệu người chỉ sau vài giây, lòng yêu nước cũng đang được người dân Đất Tổ thổi bùng theo nhiều cách độc đáo qua nhiều “trend” khác nhau, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Tình yêu nước luôn rực cháy trong trái tim người dân Đất Tổ.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, chị Lương Thị Nam, Việt kiều từ Singapore, trở về thăm quê hương tại phường Việt Trì. Là một người con xa xứ, chị không giấu được niềm xúc động khi hòa mình vào không khí rộn ràng của những “trend” yêu nước đang lan tỏa. Chị đã chụp rất nhiều ảnh tại các quán “Cà phê yêu nước” rực rỡ sắc cờ đỏ, sao vàng và chia sẻ lên mạng xã hội. Những bức ảnh này không chỉ lan tỏa tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc mà còn là cách để chị giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp.

Những ngày này, trên mạng xã hội xuất hiện hàng triệu bức ảnh thể hiện tình yêu nước thông qua Chiến dịch truyền thông đa nền tảng “Tự hào Việt Nam”. Hình ảnh người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống hay những trang phục mang thông điệp yêu nước chụp tại khu check-in được trang trí công phu, rực rỡ sắc màu mừng Quốc khánh... được đăng kèm hashtag #TuHaoVietNam đang lan tỏa rộng rãi.

Mỗi bức ảnh, mỗi nụ cười hay ánh mắt rạng ngời đều góp phần tạo nên một bức tranh sinh động, nơi tình cảm với Tổ quốc được hiện thực hóa qua những hành động đầy ý nghĩa.

Hòa chung nhịp đập của những “trend” yêu nước, nhiều người đã trực tiếp trải nghiệm niềm tự hào dân tộc bằng những hành trình thực tế. Bà Nguyễn Thị Oanh, ở xã Hạ Hòa (60 tuổi) đã cùng con cháu đến Hà Nội để theo dõi buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám – Quốc khánh 2/9 và dạo quanh Hồ Gươm, tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam...

Khi đứng giữa dòng người đông đúc, nhìn từng đoàn diễu binh, diễu hành nghiêm trang lướt qua, trong lòng bà trào dâng niềm xúc động, trái tim bồi hồi theo từng nhịp bước đều đặn của các lực lượng tham gia tổng hợp luyện. Mỗi khoảnh khắc đáng nhớ ấy đều khiến bà cùng các con cháu thêm yêu và tự hào về Tổ quốc.

Cùng trong không khí náo nức ấy, anh Nguyễn Bảo Huy ở phường Vĩnh Yên đã cùng nhóm bạn đến thủ đô Hà Nội mừng Quốc khánh 2/9. Các bạn trẻ mặc đồng phục in chữ “Việt Nam” cùng các slogan “Tự hào Việt Nam” và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, bắt “trend” “Thời trang yêu nước” háo hức dạo quanh những con phố rợp sắc đỏ. Trong ánh mắt rạng ngời, họ chia sẻ niềm vui xen lẫn tự hào khi hòa mình vào dòng người náo nhiệt, cùng nhau hát vang bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, trải nghiệm những khoảnh khắc đặc biệt, đáng nhớ của ngày hội lớn.

Từ việc bắt “trend” yêu nước, người dân Đất Tổ đang cùng nhau tạo nên một không khí sôi động, tràn đầy niềm tự hào dân tộc trước ngày đại lễ. Những hành động nhỏ bé nhưng lại chứa đựng tình yêu to lớn với Tổ quốc, qua đó, khẳng định rằng tình yêu nước không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động cụ thể, lan tỏa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Khi những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cận kề, cựu chiến binh Bùi Văn Bình ở xã Phù Ninh không khỏi bồi hồi, xúc động. Từng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm, ông luôn nhớ những năm tháng sát cánh bên đồng đội với quyết tâm giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhớ những chiến công oanh liệt, nhớ đồng đội, nhớ những mất mát, hy sinh trong những ngày “đi B” tại chiến trường miền Nam ruột thịt.

Với ông Bình, Quốc khánh không chỉ là một ngày lễ, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do – thành quả đổi bằng máu xương của cả một thế hệ. Trong trái tim người lính năm xưa, niềm tự hào về Tổ quốc luôn gắn liền với kỳ vọng về một tương lai tươi sáng, nơi dân tộc Việt Nam ngày càng vươn cao, vươn xa và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Là một trong những nữ chiến sĩ tham gia Khối Nữ chiến sĩ thông tin trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đối với Binh nhất Nguyễn Trang Nhung (sinh năm 2001, phường Việt Trì) và gia đình là niềm vinh quang, tự hào đặc biệt. Từng là học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Trang Nhung đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, hiện đang công tác tại Kho 690, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật. Đây là sự lựa chọn chọn từ trái tim, là khát vọng được khoác trên mình màu xanh áo lính, được rèn luyện trong quân ngũ và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Chia sẻ về niềm vinh dự được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh, diễu hành A80, Trang Nhung bày tỏ, đó là dấu mốc khó quên trong cuộc đời binh nghiệp. Sự tin tưởng mà cấp trên dành cho khiến em vừa tự hào, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề, thôi thúc bản thân phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

Từ tháng 5, cùng với đồng đội trong Khối Nữ chiến sĩ thông tin, Trang Nhung bước vào 4 tháng tập luyện nghiêm túc, kiên trì dưới điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường. Những vất vả, mồ hôi và đôi khi cả những chấn thương nhỏ không làm chùn bước, mà càng tôi luyện thêm tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó của từng chiến sĩ trong khối. Với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự đồng lòng của tập thể, khối đã vượt qua mọi thử thách, giành kết quả luyện tập tốt, sẵn sàng bước vào ngày hội lớn của dân tộc bằng đội hình trang nghiêm, hùng tráng và đầy khí thế.

Nhiệm vụ vinh quang ấy sẽ trở thành động lực cho Trang Nhung ở chặng đường phía trước. Mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình sẽ là lời nhắc nhở để bản thân em tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ trọn lời thề của người chiến sĩ.

Còn đối với anh Nguyễn Trần Huy Hoàng, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày lễ kỷ niệm mà còn là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ, cảm nhận giá trị của hòa bình, độc lập và nêu cao vai trò của mình trong sự phát triển của đất nước.

Nhận thức được trách nhiệm đó, “thủ lĩnh Đoàn” Nguyễn Trần Huy Hoàng cùng các đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Đó là cách tuổi trẻ ngành Y thể hiện lòng yêu nước của mình một cách chân thành và thiết thực nhất.

Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, anh Nguyễn Trần Huy Hoàng chia sẻ: “Tuổi trẻ hôm nay chính là lực lượng tiên phong, xung kích trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường. Với tôi, mỗi hành động dù nhỏ đều mang ý nghĩa riêng, là cách thế hệ trẻ bày tỏ trách nhiệm và tình yêu với đất nước. Đó vừa là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành, vừa khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ. Chính tinh thần ấy làm cho ngày Quốc khánh trở nên đặc biệt hơn, thôi thúc mỗi đoàn viên thanh niên hãy sống trọn vẹn với sức trẻ và trách nhiệm của mình.

Hà Trang

