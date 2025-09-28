Quốc tế tiếp tục công kích và gây sức ép với Israel trong vấn đề Gaza

Hôm qua (27/9), các quốc gia khu vực và thế giới tiếp tục lên án và công kích dữ dội cuộc chiến mà Israel đang tiến hành tại dải Gaza, hối thúc cộng đồng quốc tế cần có hành động quyết liệt để chấm dứt xung đột.

Trao đổi qua điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng Chính phủ Israel không có ý định theo đuổi hòa bình và cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn tìm cách phá hoại các nỗ lực kiến tạo hòa bình.

Trong khi đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Israel đang tìm cách phá hủy toàn bộ khu vực Trung Đông. Ông Lavrov khẳng định Israel đã sử dụng vũ lực một cách phi pháp chống người Palestine, đồng thời tiến hành các hành vi gây hấn chống lại một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Qatar, Yemen, Lebanon, Syria và Iraq.

Khói bốc lên ở Gaza. Ảnh: Reuters

Trên cùng quan điểm và thậm chí có phần gay gắt hơn, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở dải Gaza và theo đuổi chính sách gây hấn bừa bãi tại Trung Đông. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Ai Cập khẳng định Israel có “tư tưởng cực đoan”, đang gây bất ổn toàn khu vực và đi ngược lại với mục đích của Liên Hợp Quốc.

Tại thủ đô Berlin của Đức, hàng chục nghìn người phản đối Israel và ủng hộ người Palestine, đã tràn xuống các đường phố để biểu tình. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ và hô các khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở dải Gaza, giải phóng người Palestine và đặt dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở dải Gaza.

Tại Israel, hàng trăm người đã tập trung biểu tình ở Jerusalem để kêu gọi Chính phủ tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và kết thúc cuộc chiến Gaza. Thân nhân một số con tin tiếp tục cáo buộc Thủ tướng Netanyahu không ưu tiên giải cứu con tin, mà chỉ chú tâm theo đuổi các mục tiêu mang động cơ chính trị.

Trong khi đó, một số nguồn tin Israel khẳng định Chính quyền Mỹ - đồng minh số một của Israel cũng đang gây áp lực mạnh mẽ lên Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu trong vấn đề Gaza. Kênh số 12 hôm qua nhận định trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày mai (29/9), ông Netanyahu có thể sẽ buộc phải đưa ra những nhượng bộ “đau đớn và đáng kể” theo kế hoạch của Mỹ. Các nhượng bộ bao gồm cả những vấn đề được cho là trái ngược với chính sách của Israel cũng như các quyết định mà Chính phủ Israel đưa ra thời gian gần đây, đặc biệt là kế hoạch từng bước mở rộng sự tham gia của Chính quyền Palestine vào giai đoạn hậu chiến sự.

Về tình hình thực địa tại Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hơn một nửa diện tích thành phố Gaza, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến cường độ cao chống Hamas. IDF cũng khẳng định khoảng 800.000 người trong tổng số gần 1 triệu cư dân thành phố Gaza, đã đi sơ tán khỏi đô thị này và di chuyển về khu vực nhân đạo được chỉ định ở phía Nam dải Gaza.

Nguồn vov.vn