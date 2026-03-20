Quỹ tín dụng nhân dân xã Thụy Vân thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động

Căn cứ Khoản 4, Điều 37, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ- KV4 ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 4 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân xã Thuỵ Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Thuỵ Vân công bố nội dung sau:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân xã Thụy Vân số 014/NH- GP ngày 05 tháng 01 năm 1994 do NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Phú cấp như sau:

Sửa đổi Điểm 1 về tên quỹ tín dụng nhân dân:

“1. Tên quỹ tín dụng nhân dân: Quỹ tín dụng nhân dân Thụy Vân”

Sửa đổi Điểm 3 về vốn điều lệ:

“3. Vốn điều lệ: 11.500.000.000đồng (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)”

Quyết định 164/QĐ-KV4 có hiệu lực từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động QTDND số 014/NH-GP ngày 05 tháng 01 năm 1994 do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh phú cấp.

Quyết định số 261/QĐ- QLGS2 ngày 25/03/2025 về sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 164/QĐ- KV4 có hiệu lực thi hành.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Thuỵ Vân trân trọng thông báo!

T/M QTDND xã Thuỵ Vân

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Lan Anh