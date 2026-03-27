Quyết liệt thực hiện những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kết thúc sớm hơn hai ngày so dự kiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Đăng Khoa

Hội nghị đã xem xét, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, và “đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ” như nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng với một số nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội nghị đã thống nhất thông qua các văn bản, văn kiện quan trọng, trong đó, thảo luận, tiếp thu, hoàn thiện để sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về công tác chính trị, tư tưởng; các Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới...

Trên tinh thần cơ bản chắt lọc, tiếp thu, kế thừa bố cục, nội dung của các văn kiện đã có, lược bỏ một số nội dung không còn phù hợp; bổ sung các quan điểm mới, nội dung mới, quy định mới của Trung ương và pháp luật của Nhà nước; những nội dung đã được thực tế kiểm nghiệm, chứng minh, bảo đảm quy định, nghị quyết ban hành mới phải đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phù hợp thực tiễn xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Tổng Bí thư, đó chính là những “hành lang pháp lý”, những “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, những “chuẩn mực hành động” để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Đặc biệt, Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là một quy định hoàn toàn mới của Đảng, chưa có tiền lệ, nhằm thống nhất và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới.

Có thể nói, kể từ Đại hội VI của Đảng đến nay, công tác chính trị, tư tưởng có sự đổi mới toàn diện, sâu sắc, thể hiện rõ trong Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Đảng, được cụ thể hóa trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở.

Tuy nhiên, tổng kết thực tiễn, Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những hạn chế trong công tác chính trị, tư tưởng. Các số liệu thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII cho thấy, vi phạm về chính trị, tư tưởng chiếm tỷ lệ đáng kể. Thực tế đó chỉ ra, sự suy thoái về tư tưởng thường là “gốc rễ”, là căn nguyên dẫn đến các vi phạm khác về đạo đức, lối sống, kinh tế, chức vụ...

Đất nước đang bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự bùng nổ thông tin đa chiều, nhất là trên không gian mạng, gây tác động lớn đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với tinh thần hành động để đạt các mục tiêu chiến lược, Đảng xác định, công tác chính trị tư tưởng càng có vai trò quan trọng không chỉ trước mắt, mà còn mang tính chiến lược lâu dài.

Nhấn mạnh “bốn kiên định” (vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng), Quy định này không chỉ để “chống” mà quan trọng hơn là để “xây”, đồng thời thống nhất và cụ thể hóa các quan điểm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới; thể chế hóa các yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, hành động theo nghị quyết của Đảng.

Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát và nhấn mạnh 5 nội dung cốt lõi về: Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; về mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”; phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được đặt lên hàng đầu, làm cơ sở, nền tảng, động lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ còn lại. Thực tiễn cách mạng đã minh chứng, tư tưởng có thông, ý chí mới thống nhất và hành động đạt mục tiêu.

Cùng với công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật hợp thành những yếu tố then chốt để bảo đảm hành động quyết liệt, đúng và trúng mục tiêu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Với nền tảng đã xác định, Hội nghị Trung ương lần này thêm một bước cụ thể hóa tư duy và tầm nhìn chiến lược, từ mục tiêu đến hành động, “đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ”.

Ngay sau thành công của Đại hội XIV và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, việc hiện thực hóa nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 2 sẽ thúc đẩy nhanh hơn tiến trình tăng tốc, bứt phá để đạt các mục tiêu.

Ở đó, cần sự vận hành đồng bộ trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, trước hết là mỗi tổ chức đảng, đảng viên cần chuyển hóa từ nhận thức thành trách nhiệm nêu gương và hành động thống nhất, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hành trình tiến lên phía trước còn nhiều thách thức khi đất nước phải đối mặt với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... Trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, trước hết cần nhận thức đầy đủ thông điệp của Hội nghị Trung ương 2 về “những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ”, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hành động theo phương châm: Tự chủ chiến lược; kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm; chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Theo nhandan.vn