Quyết tâm trong mùa huấn luyện mới

Bước vào mùa huấn luyện năm 2026, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thể hiện quyết tâm cao với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm nay, công tác huấn luyện tiếp tục được triển khai theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lấy thực hành làm chính; huấn luyện sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát địa bàn. Mỗi nội dung, mỗi khoa mục huấn luyện đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với điều kiện thực tế; xác định rõ nội dung, biện pháp và chỉ tiêu cụ thể.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2026, LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới, tạo đột phá trong huấn luyện theo Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Quân khu và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đồng thời, thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2026 của Bộ CHQS tỉnh.

Để mùa huấn luyện mới đạt hiệu quả, công tác tổ chức, biên chế được củng cố, kiện toàn đầy đủ. Đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và trực tiếp huấn luyện. Hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hiện nay, hệ thống thao trường, phòng học, sân huấn luyện điều lệnh, bãi tập thể lực tại các đơn vị đã được củng cố, tu sửa, hoàn thiện; 100% cơ quan, đơn vị có phòng học lý thuyết, máy chiếu, sân huấn luyện điều lệnh. Đáng chú ý, nhiều mô hình học cụ được đơn vị phát huy nội lực, tự nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến từ vật liệu sẵn có, áp dụng hiệu quả vào huấn luyện.

Song song với việc chuẩn bị mô hình học cụ, đội ngũ cán bộ các cấp tích cực hoàn chỉnh giáo án, bài giảng; tổ chức thông qua, rút kinh nghiệm chặt chẽ. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi phương pháp huấn luyện được duy trì nghiêm túc nhằm thống nhất nội dung, nâng cao trình độ sư phạm quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ LLVT tỉnh chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong tập huấn, huấn luyện, tham gia giao thông và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Trung tá Đặng Quang Dương - Chính ủy Trung đoàn 834, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2026, đơn vị đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; qua đó xây dựng ý chí quyết tâm, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quyết tâm đạt kết quả cao trong mùa huấn luyện mới, tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2026, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026)”. Phong trào thi đua trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi ngay từ ngày đầu, tuần đầu của mùa huấn luyện.

Với mục tiêu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác quân sự, quốc phòng..., LLVT tỉnh chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các lực lượng, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại.

Với khí thế thi đua sôi nổi, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quyết tâm phát huy truyền thống quê hương Đất Tổ anh hùng; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí, trang bị; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

Huy Thắng