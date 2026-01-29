Khoa học - Công nghệ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Samsung xác nhận Galaxy S26 có màn hình chống nhìn trộm

Samsung xác nhận dòng Galaxy S26 sẽ trang bị công nghệ màn hình mới giúp chống nhìn trộm “ở cấp độ điểm ảnh”. Tính năng này sử dụng phần cứng chuyên dụng để hạn chế góc nhìn, bảo vệ dữ liệu người dùng nơi công cộng.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, Samsung cho biết tính năng được thiết kế để ngăn chặn hành vi “nhìn trộm qua vai”.

Nguyên lý hoạt động là giữ cho màn hình hiển thị rõ nét khi nhìn trực diện, nhưng sẽ tối đi hoặc khó đọc khi nhìn từ các góc nghiêng.

Điều này trùng khớp với các hoạt ảnh rò rỉ trước đó trong bản thử nghiệm One UI 8.5, cho thấy màn hình tự động tối đi khi điện thoại bị nghiêng sang trái hoặc phải.

Samsung xác nhận Galaxy S26 có màn hình chống nhìn trộm

Dòng Galaxy S26 sẽ trang bị công nghệ màn hình mới giúp chống nhìn trộm “ở cấp độ điểm ảnh”. Ảnh: SamMobile

Việc Samsung nhấn mạnh cụm từ “bảo mật ở cấp độ điểm ảnh” cho thấy đây không đơn thuần là thủ thuật phần mềm mà là giải pháp phần cứng chuyên biệt.

Giới công nghệ dự đoán hãng có thể đang ứng dụng công nghệ Flex Magic Pixel OLED từng được trình diễn tại Mobile World Congress 2025.

Khác với các tin đồn ban đầu về việc sử dụng AI để điều khiển, thông báo chính thức của Samsung không đề cập đến trí tuệ nhân tạo.

Thay vào đó, hãng xác nhận tính năng này có khả năng tùy biến cao. Đó là người dùng có thể chọn ứng dụng cụ thể để tự động kích hoạt chế độ riêng tư.

Tính năng tự động bật khi nhập mật khẩu hoặc gõ thông tin vào các trường dữ liệu nhạy cảm. Mức độ hiển thị có thể điều chỉnh, cho phép kiểm soát độ tối của màn hình dựa trên góc nhìn.

Samsung định vị tính năng này là một phần của hệ sinh thái bảo mật Knox và Knox Vault. Vì hoạt động dựa trên can thiệp phần cứng, giải pháp này được đánh giá tin cậy hơn các phần mềm chống nhìn trộm hiện có.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các thiết bị Galaxy đời cũ sẽ không được cập nhật tính năng này qua phần mềm.

Hiện chưa rõ công nghệ này sẽ được trang bị trên toàn bộ dòng Galaxy S26 hay chỉ giới hạn trên phiên bản Ultra cao cấp nhất. Dự kiến, Samsung sẽ chính thức ra mắt dòng sản phẩm này vào cuối tháng 2, nhiều khả năng là ngày 25/2.

Theo vietnamnet


Theo vietnamnet

 Từ khóa: Samsung Màn hình Mobile World Congress Galaxy Tính năng Trộm Công nghệ chống Thông cáo báo chí dữ liệu người dùng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ nêu cao trách nhiệm của công dân số

Phú Thọ nêu cao trách nhiệm của công dân số
2026-01-28 15:54:00

baophutho.vn Xây dựng xã hội số không chỉ là câu chuyện của hạ tầng công nghệ, nền tảng số hay các hệ thống dữ liệu hiện đại. Ở tầng sâu hơn, đó là câu...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long