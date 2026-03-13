Đằng sau việc 25% điện thoại iPhone mới của Apple được sản xuất tại Ấn Độ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và căng thẳng thương mại gia tăng, tập đoàn công nghệ Apple đang tăng cường đầu tư sản xuất tại Ấn Độ nhằm đa dạng hóa địa điểm lắp ráp thiết bị và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Mẫu điện thoại mới của Apple được giới thiệu tại Cupertino, California, Mỹ, ngày 9/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Japan Times, Apple đã tăng sản lượng iPhone tại Ấn Độ khoảng 53% trong năm ngoái và hiện sản xuất khoảng 1/4 tổng số iPhone của hãng tại quốc gia Nam Á này. Động thái trên phản ánh nỗ lực của Apple trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và hạn chế tác động từ các chính sách thuế quan liên quan đến Trung Quốc.

Các nguồn tin cho biết Apple đã lắp ráp khoảng 55 triệu chiếc iPhone tại Ấn Độ trong năm 2025, tăng đáng kể so với mức 36 triệu chiếc của một năm trước đó. Mỗi năm Apple sản xuất khoảng 220-230 triệu chiếc iPhone trên toàn cầu, trong đó tỷ trọng sản xuất tại Ấn Độ đang tăng nhanh.

Trong những năm gần đây, Apple đã đẩy mạnh mở rộng hoạt động tại quốc gia đông dân nhất thế giới, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sản xuất và biến Ấn Độ thành một trung tâm công nghiệp lớn. Các chương trình trợ cấp của chính phủ được cho là đã giúp bù đắp một phần những hạn chế về chi phí mà các nhà sản xuất tại Ấn Độ phải đối mặt, như chuỗi cung ứng chưa hoàn chỉnh và những thách thức về logistics so với Trung Quốc.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất iPhone tại Trung Quốc chịu tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ liên quan đến căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các chính sách thuế này đã thúc đẩy Apple cùng các đối tác cung ứng chuyển một phần đáng kể thiết bị dành cho thị trường Mỹ sang các địa điểm sản xuất thay thế. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ nổi lên như một điểm đến quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng của hãng.

Người phát ngôn của Apple từ chối bình luận về thông tin trên.

Mặc dù khoảng cách đang dần thu hẹp, chi phí sản xuất linh kiện và lắp ráp điện tử tại Ấn Độ vẫn cao hơn so với một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Trung Quốc và Việt Nam. Điều này đã thúc đẩy nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung và Apple tìm kiếm thêm các chính sách hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ.

Các doanh nghiệp công nghệ hiện đang thảo luận với chính phủ tại New Delhi về các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Chương trình trợ cấp hiện tại dành cho sản xuất điện thoại thông minh của Ấn Độ dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 31/3. Trong khi đó, với việc Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ một số mức thuế ảnh hưởng đến Trung Quốc, New Delhi được cho là cần có các biện pháp mới nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh về chi phí.

Apple, có trụ sở tại thành phố Cupertino thuộc bang California (Mỹ), hiện lắp ráp toàn bộ các phiên bản của dòng iPhone 17 tại Ấn Độ, bao gồm cả các mẫu cao cấp Pro và Pro Max. Các nhà cung cấp của Apple tại quốc gia này, trong đó có Foxconn Technology Group, Tata Electronics và Pegatron, cũng đang sản xuất các dòng máy trước đó như iPhone 15 và iPhone 16 phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Sản lượng tăng tại Ấn Độ phản ánh chiến lược dài hạn của Apple nhằm xây dựng một trung tâm sản xuất iPhone thứ hai để phục vụ nhu cầu toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Apple cũng đang hướng tới việc mở rộng thị phần tại thị trường Ấn Độ, nơi doanh thu của hãng đã vượt mốc 9 tỷ USD. Tập đoàn công nghệ Mỹ đang chuẩn bị triển khai dịch vụ thanh toán Apple Pay tại quốc gia này vào cuối năm nay.

Theo TTXVN