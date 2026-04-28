Mô hình iPhone gập so dáng cùng thiết bị Apple

Mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến ra mắt cuối năm nay, nhưng một số mô hình của sản phẩm đã bắt đầu xuất hiện.

Mô hình là sản phẩm mô phỏng không hoạt động (dummy) của thiết bị mới, được các nhà sản xuất ốp lưng sử dụng để tạo phụ kiện dựa trên thông số do hãng sở hữu thiết bị cung cấp, hoặc dựa trên các nguồn rò rỉ uy tín.

Kênh YouTube nổi tiếng Max Tech chia sẻ hình ảnh so sánh chi tiết giữa mô hình iPhone gập (có thể mang tên Ultra) với iPad mini và iPhone 17 Pro Max để người dùng dễ hình dung về sản phẩm sắp ra mắt của Apple.

Màn hình bên trong của iPhone Ultra được cho là sử dụng tấm nền OLED kích thước 7,8 inch, tỷ lệ 4:3 và chỉ nhỏ hơn một chút so với iPad mini 8,3 inch.

iPhone Ultra nhỏ hơn một chút so với iPad mini. Ảnh: Max Tech

Khi so với 17 Pro Max nằm ngang, chiều rộng của iPhone Ultra gần tương đương. Trong khi đó, bản Ultra cao hơn 17 Pro Max tới 56,9% (111,5 so với 71 mm). Theo Yuryev, kích thước này mang lại trải nghiệm xem video 16:9 sống động và phù hợp cho việc chơi game bằng các phím điều khiển trên màn hình.

Khác với màn hình chính, màn hình phụ bên ngoài nhỏ gọn hơn. Đa số nguồn tin nói nó khoảng 5,5 inch, thậm chí The Information khẳng định chỉ ở mức 5,3 inch, bé hơn iPhone 13 mini và có thể gây khó khăn cho người có bàn tay lớn.

iPhone Ultra khi mở ra có bề ngang tương đương với iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Max Tech

Do hạn chế không gian bên trong, máy dự kiến dùng cảm biến vân tay Touch ID được tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên thay vì FaceID. Nút điều khiển camera chuyên dụng vẫn được trang bị vì Apple xem đây là tính năng then chốt giúp người dùng cầm máy chắc chắn hoặc thao tác bằng một tay khi chụp ảnh. Các nút âm lượng được đưa lên trên đỉnh, phía trên cụm camera, giúp dễ thao tác hơn khi mở máy. iPhone Ultra có hai camera sau thay vì ba ống kính như dòng Pro.

Về độ dày, mô hình của Yuryev đo được 11 mm khi gập, trong khi một số nguồn tin cho biết bản chính thức chỉ khoảng 9,5 mm.

Hình ảnh mô hình iPhone Ultra so với iPhone 18 Pro Max và 18 Pro. Ảnh: Max Tech

Apple dự kiến công bố iPhone Ultra vào tháng 9, cùng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, còn iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 sẽ được bán ra vào đầu năm 2027.

